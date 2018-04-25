Вспоминая неизвестного солдата

Фото из архива «ЛК»

По случаю Дня неизвестного солдата, который ежегодно отмечается в России 3 декабря, посольство Российской Федерации в Литве и Генеральное консульство в Клайпеде совместно с ветеранами Второй мировой войны, сражавшимися на стороне антигитлеровской коалиции, с представителями общественных организаций и местными жителями приняли участие в мероприятиях по возложению венков и цветов на 15 захоронениях советских воинов-освободителей в разных городах Литвы – Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Алитусе, Укмярге, Обяляй, Шальчининкай и других.

Именно в этот день, 3 декабря 1966 года, в честь 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находившейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду Московского Кремля. Мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие и где они погребены.

«Мы помним о тех неизвестных солдатах, которые внесли огромный вклад в нашу Победу», – сказал посол России Александр Удальцов на церемонии возложения венков на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Фото из архива «ЛК»

«Здесь, в Литве, покоятся 80 тысяч советских солдат, которые освобождали страну, и здесь покоятся более 200 тысяч советских военнопленных, а по некоторым данным, еще больше. А День неизвестного солдата — это день всех, кто воевал не только в Великой Отечественной войне, но и в других войнах нашей с вами общей родины».

Сегодня, по подсчетам исследователей, около 6 миллионов солдат не увековечены ни на каких памятниках, плитах, захоронениях.

«Вдумайтесь, какая это огромная цифра, говорящая о том, каких усилий, каких жертв потребовали свобода и независимость», – подчеркнул А. Удальцов.

В следующем году будет отмечаться 75-летие Великой Победы, подготовка к которому уже идет полным ходом. В этой связи Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации начал реализацию проекта «Дорога памяти». Смысл его заключается в том, что в настоящее время в Подмосковье впервые в истории России строится уникальное сооружение – Главный Храм Вооруженных Сил России. Вокруг храма будет создан ареал, где будут заложены кисеты — в них будет храниться земля с мест массовых захоронений советских воинов не только на территории России, но и за рубежом.

В этот день с каждого воинского захоронения в Литве были взяты горсти земли, которые потом были вручены главе дипломатического ведомства Александру Ивановичу Удальцову с наказом передать кисеты с землей в Москву для помещения их возле Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Это величественное здание будет открыто в канун 75-летия Великой Победы в память обо всех героически отдавших свою жизнь советских солдатах и офицерах.

Посол России в Литве Александр Удальцов и представители российской дипмиссии посетили также захоронения советских военнопленных в Ново-Вильне и Паняряй.

«Нельзя недооценивать и вклад этих сотен тысяч солдат-военнопленных в Победу. Они тоже погибали за родину, наше с вами будущее», – отметил глава российской дипмиссии.

Говоря сегодня об увековечении памяти всех погибших в той страшной войне, нельзя не сказать и о состоянии некоторых захоронений. Так, в Ново-Вильне захоронение советских военнопленных пришло в запущение и нуждается в реставрации. Посольство Российской Федерации готово выделить средства на его реставрацию, однако Республиканский комитет ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, не может добиться у местных властей разрешения на проведение ремонтных работ.

В этой связи посол России еще раз напомнил, что с декабря 2017 года российская сторона не смогла получить ни одного разрешения на ремонт ни одного памятника советским воинам, находящегося на территории Литвы, хотя у посольства РФ есть на это средства и возможности.

«Это совершенно явная политическая линия», – считает посол.

«В свою очередь мы в ответ предприняли шаги, касающиеся работ литовцев в России, в Сибири. Мы будем очень последовательно и настойчиво добиваться того, чтобы нам было дано разрешение на проведение таких ремонтных работ, иначе деятельность представителей Литвы в нашей стране будем блокировать так же, как блокируется наша работа здесь», – подчеркнул А. Удальцов.

Тем временем

Комментарий Генконсула России в Клайпеде Александра Грачева в связи с демонтажом обелиска советским воинам в городе Шяуляй: «На протяжении четырех лет мы призывали мэрию Шяуляй не идти на изменение внешнего облика мемориала героям-освободителям города, предлагали финансовую помощь Российской Федерации для его ремонта, но, к сожалению, услышаны не были.

Две недели назад на мемориале начались строительные работы в рамках завершения реконструкции центральной площади Присикелимо, о которых мы были заблаговременно проинформированы властями. В минувшую среду, 4 декабря, был демонтирован обелиск. Вместе с общественностью и ветеранским сообществом внимательно следим за ходом работ. Важно, что благодаря нашим совместным усилиям удалось убедить местные власти отказаться от переноса останков. Мемориал остается значимым местом для шяуляйцев, на нем захоронено 53 воина, в том числе три Героя Советского Союза, регулярно проходят мероприятия по случаю памятных дат. Городские власти обещают завершить реконструкцию мемориала к юбилею Победы».