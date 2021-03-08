Вспышка Эболы в Гвинее: смертность составляет 50%

Тем временем кампания по иммунизации населения от упомянутого заболевания продолжается. По данным ВОЗ, на данный момент прививки получили 1604 человека.

Напомним, в середине февраля правительство Гвинеи объявило об эпидемии вируса Эбола в стране. На тот момент выявили семерых зараженных, трое из которых умерли.