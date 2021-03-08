Вспышка Эболы в Гвинее: смертность составляет 50%

В Гвинее зафиксировано 18 случаев заражения вирусом Эбола, половина инфицированных скончались. Такие данные обнародованы на странице регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке в Twitter.
Указано, что власти установили личности 523 жителей, которые контактировали с инфицированными, что составляет 82% от их общего количества.
Тем временем кампания по иммунизации населения от упомянутого заболевания продолжается. По данным ВОЗ, на данный момент прививки получили 1604 человека.
Напомним, в середине февраля правительство Гвинеи объявило об эпидемии вируса Эбола в стране. На тот момент выявили семерых зараженных, трое из которых умерли.
В связи с этим 23 февраля в Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола. ВОЗ передала в страну почти 20 тысяч доз вакцин.korrespondent.net