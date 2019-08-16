Вспышка кори в Литве остановлена, но специалисты призывают людей сохранять бдительность

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Вспышка кори остановлена — сообщает Министерство здравоохранения. Тем не менее с приближением осени, когда жители больше времени проводят в помещениях, эксперты призывают проверить иммунитет и при необходимости сделать прививку.

Министерство здравоохранения сообщает, что новые дозы вакцины были доставлены на склады, причем их было закуплено в четыре раза больше — около 120 000.

С приближением осени и нового учебного года Центр инфекционных заболеваний и СПИДа готовит для медицинских учреждений новые вакцины от менингококковой инфекции и других заболеваний. После вспышки кори склад пополнен новыми дозами вакцины – от кори, краснухи и паротита.

Согласно данным Центра инфекционных болезней и СПИДа, вспышка кори, возникшая зимой в Литве, взята под контроль, но единичные случаи заболевания все еще регистрируются. Всего ко вторнику корью заболели около 800 человек. С приближением осени, когда больше времени проводится в закрытых помещениях, эксперты призывают проверить иммунитет и при необходимости сделать прививку, если вспышка кори возобновится.

На средства обязательного медицинского страхования прививки от кори делают детям в 15-16 месяцев и в 6-7 лет. Взрослым после контакта с больным корью рекомендуется сделать прививку в течение 72 часов.

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