Встреча года. Что обсудят Путин и Байден

Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента избрания последнего президентом США. В последний раз политики встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьером, а Байден — вице-президентом.

Что предшествовало договоренностям

В марте Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. Спустя сутки Путин ответил дразнилкой “кто обзывается, тот сам так и называется”.

13 апреля, в разгар стягивания российских войск к украинской границе, Путин и Байден провели телефонный разговор, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.

О чем будут говорить

«Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — говорится в сообщении Белого Дома.

«Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», — отметили в Кремле.

Чего ожидать

Эксперты не ждут какого-либо прорыва после встречи в Женеве.

“Американские требования к РФ ясны и понятны: освобождение Навального, проведение честных выборов в Госдуму в сентябре и уход российских войск с украинской территории. Естественно, ни одно из этих требований не может быть исполнено Россией. Поэтому я думаю, что у них будет очень тяжелый разговор”, — считает международный обозреватель Иван Яковина.