Встреча лидеров патриотических и христианских партий

Напомним, что в июле 2021 года 16 лидеров правых партий из 15 стран ЕС подписали декларацию о сотрудничестве, а во время встречи в Варшаве впервые встретились вживую. Европейские правые лидеры дискутировали о сотрудничестве и будущем Европы, о необходимых реформах в различных органах ЕС.

Во время обсуждения декларации лидер ИАПЛ-СХС В. Томашевский предложил дополнить ее текст необходимостью противостоять намерению Еврокомиссии исключить слово «Рождество» из общественного дискурса. Лидеры правых партий Европы поддержали предложение В. Томашевского, и декларация была, соответственно, дополнена и единодушно принята всеми участвовавшими во встрече партийными лидерами.

«На встрече царила конструктивная и доброжелательная атмосфера, от всех участников исходило желание поиска объединения, а не различий, которые естественно возникают между партиями разных стран. Можно было почувствовать необходимость объединения патриотических, христианских сил, что подтвердилось единодушным голосованием во время принятия декларации. Все лидеры партий без исключения признали необходимость организации аналогичных встреч и интеграции политических сил, которые выступают за Европу, опирающуюся на традиции, христианские ценности, традиционные семейные ценности. Чувствовалась готовность дать ответ левым и либеральным силам, желающим вести Евросоюз не в сторону основной идеи Европы – союзу государств, а в противоположном направлении – в сторону мистической федерации. Но ведь основатели Европейского сообщества Роберт Шуман, Конрад Аденауэр, Альсид-де-Гампер и другие создавали не только Союз европейских государств. Уже тогда, несколько десятилетий назад, Р.Шуман говорил, что «или Европа будет христианской, или ее не будет совсем», – так оценил встречу в Варшаве европарламентарий, председатель ИАПЛ-СХС В. Томашевский.

Варшавская встреча получила широкую огласку не только в Европе, но и во всем мире. А через несколько дней после встречи, 7 декабря, реагируя на принятую совместную декларацию, Европейская комиссия объявила, что отказывается от предложений вычеркнуть название праздника «Рождество» из официального списка праздников ЕС.

Следующая встреча лидеров патриотических и христианских европейских партий состоится в феврале 2022 года в Мадриде.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ