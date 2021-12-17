Встреча лидеров патриотических и христианских партий

Будущее Европы стало темой встречи лидеров европейских правых партий. Встреча была инициирована председателем партии «Право и справедливость» Ярославом Качинским. По его приглашению в Варшаву прибыли лидеры правых и консервативных партий со всей Европы.
Во встрече приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, президент Французского национального фронта/Национального объединения Марин Ле Пен, лидер испанской партии VOX Сантьяго Абескаль, лидер партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский и др.
«Я надеюсь, что эта конференция будет значимой не только для правых партий Европы, но и для всего Европейского союза и Европы», – начал встречу Я. Качинский. Он подчеркнул, что целью совещания является укрепление сотрудничества, координация действий путем объединения двух правых групп в Европейском парламенте и подготовки достойного ответа попыткам федерализации Европейского союза.
Напомним, что в июле 2021 года 16 лидеров правых партий из 15 стран ЕС подписали декларацию о сотрудничестве, а во время встречи в Варшаве впервые встретились вживую. Европейские правые лидеры дискутировали о сотрудничестве и будущем Европы, о необходимых реформах в различных органах ЕС.
Во время обсуждения декларации лидер ИАПЛ-СХС В. Томашевский предложил дополнить ее текст необходимостью противостоять намерению Еврокомиссии исключить слово «Рождество» из общественного дискурса. Лидеры правых партий Европы поддержали предложение В. Томашевского, и декларация была, соответственно, дополнена и единодушно принята всеми участвовавшими во встрече партийными лидерами.
«На встрече царила конструктивная и доброжелательная атмосфера, от всех участников исходило желание поиска объединения, а не различий, которые естественно возникают между партиями разных стран. Можно было почувствовать необходимость объединения патриотических, христианских сил, что подтвердилось единодушным голосованием во время принятия декларации. Все лидеры партий без исключения признали необходимость организации аналогичных встреч и интеграции политических сил, которые выступают за Европу, опирающуюся на традиции, христианские ценности, традиционные семейные ценности. Чувствовалась готовность дать ответ левым и либеральным силам, желающим вести Евросоюз не в сторону основной идеи Европы – союзу государств, а в противоположном направлении – в сторону мистической федерации. Но ведь основатели Европейского сообщества Роберт Шуман, Конрад Аденауэр, Альсид-де-Гампер и другие создавали не только Союз европейских государств. Уже тогда, несколько десятилетий назад, Р.Шуман говорил, что «или Европа будет христианской, или ее не будет совсем», – так оценил встречу в Варшаве европарламентарий, председатель ИАПЛ-СХС В. Томашевский.
Варшавская встреча получила широкую огласку не только в Европе, но и во всем мире. А через несколько дней после встречи, 7 декабря, реагируя на принятую совместную декларацию, Европейская комиссия объявила, что отказывается от предложений вычеркнуть название праздника «Рождество» из официального списка праздников ЕС.
Следующая встреча лидеров патриотических и христианских европейских партий состоится в феврале 2022 года в Мадриде.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ