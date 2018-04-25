Встреча с режиссером «Адмирала» и «Викинга»

А в 2016 году вышла новая историческая картина Андрея Кравчука, фильм «Викинг», над которым он работал семь лет. Эта более чем двухчасовая лента была посвящена очень непростой судьбе князя Владимира. Для фильма нужно было создать мир X века буквально с нуля. Найти первозданную природу, построить дома из специальных бревен. И это получилось, даже воздух в кадре казался каким-то особенным!

Путь на вершины российского кинематографического олимпа для Андрея Кравчука оказался долгим и в некоторой степени неожиданным. Он родился в Ленинграде в 1962 году. Судьба пророчила ему успешную карьеру в науке и уж точно не могла предположить, что когда-нибудь Андрей решит посвятить себя творческой профессии. Он с отличием завершил в 1984 году обучение в Ленинградском государственном университете на механико-математическом факультете, поступил в аспирантуру, начал готовиться к защите кандидатской диссертации. И тут в его судьбу вмешался Его величество случай.

Андрей Кравчук случайно познакомился со знаменитым кинорежиссером Алексеем Германом. Последний без какой-либо задней мысли предложил ему выступить в роли ассистента режиссера при создании фильма «Мы едем в Америку», который в то время снимал Ефим Грибов. Этот случай, который мог стать малозначительным для кого бы то ни было, заставил Андрея серьезно задуматься о своем будущем. Очарованный миром кинематографа, он отказался от научной карьеры и сдал вступительные экзамены в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения.

Получив кинематографическое образование, Кравчук стал сотрудником «Ленфильма». Специализировался на документальных фильмах. Это была хорошая школа, которая научила его создавать художественные образы на основе реальной жизни. Другим важным опытом для режиссера стало участие в создании популярных сериалов: «Черный ворон», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности».

В декабре 2019 года запланирована премьера нового фильма Андрея Кравчука «Союз спасения», который рассказывает про восстание декабристов 1825 года. Роль княгини Бельской в картине сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте.

В кинематографическом творчестве, считает гость клуба, нет ничего повседневного, малозначительного. «Кино забирает большую часть жизни, и не хочется воспринимать его как рутину, – говорит он. – Важно чем-то гореть, чтобы тема внутренне тебя задевала, царапала — в душе, в сердце, чтобы долго про это думать, искать решение».

Иногда режиссера упрекают в том, что его исторические герои, такие как Колчак или князь Владимир, выглядят совсем не так, как их трактуют учебники истории. На что Кравчук отвечает: «Зона правды и неправды очень сильно размыта, особенно в том, что касается исторических фактов и событий». Для режиссера главное – показать внутренний мир своих героев, логику их поступков в сложных или даже трагических исторических условиях. И это ему прекрасно удается.

Встреча с Андреем Кравчуком состоится 24 октября в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду,14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.