Не поддаемся панике!Встречаем весну

Кроме того, во время ярмарки изменяется порядок парковки автомобилей в центре города. По данным ЗАО «Вильнюсский общественный транспорт», изменятся и маршруты движения городского транспорта, проходящие по центру города.

Об изменениях можно узнать по объявлениям в общественном транспорте, на интернет-странице Вильнюсского общественного транспорта www.stops.lt или позвонив в рабочие дни по телефону (8 5) 210 7050.

Полностью изолировать себя от городской жизни не рекомендуется – специалисты проводят тщательный мониторинг распространения вируса, и при необходимости будут приняты дополнительные меры. Мероприятия в Вильнюсе, работа образовательных учреждений пока не остановлена, но в случае необходимости такое решение будет принято незамедлительно, сообщает Вильнюсская мэрия.

Между тем депутат Сейма, член партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Мантас Адоменас возмутился планами мэрии Вильнюса провести Ярмарку Казюкаса, несмотря на вспышку нового коронавируса. Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению Адоменаса, мысль о том, что на Ярмарку Казюкаса приезжают люди со всей Литвы, «видимо, не пришла в голову» при принятии решений. Как заявил депутат, если на массовое мероприятие попадет человек, который уже болен коронавирусом, но еще находится в инкубационном периоде, то есть большой риск не только для вильнюсцев, но и для жителей самых разных регионов, приехавших на праздник. Консерватор заявил, что не знает, что заботит столичные власти больше – безопасность жителей или перспектива вернуть торговцам деньги в случае срыва мероприятия.

Не поддавайтесь панике!

«Как и ожидалось, коронавирус пришел и в Литву – в Шяуляй есть первый подтвержденный случай. Хочу успокоить — мы не были первой страной, где появился этот вирус, поэтому время на подготовку было. Вызовы будут, я в этом не сомневаюсь, но мы вместе их преодолеем», – писал мэр Вильнюса в социальной сети Facebook, реагируя на сообщения о первом случае коронавируса в Литве.

Если вы чувствуете риск – рекомендуется работать из дома. «Но я не призываю полностью изолироваться от городской жизни – мы будем следить за распространением вируса, если надо, предпримем необходимые меры», – отметил мэр.

В Вильнюсе будут по-прежнему дезинфицировать общественный транспорт, общественные учреждения. Будут готовить помещения для временного карантина. Мэр напомнил, что, если вы почувствуете симптомы, надо звонить по номеру 112 или семейному врачу для получения дальнейших инструкций. «Этот вирус – не только вызов, но и возможность сплотиться, продемонстрировать заботу. За время истории Литвы было немало серьезных ситуаций, и сегодняшняя — не та, с которой мы не можем справиться. Поэтому давайте оставаться человечными, мудрыми и проявлять уважение к окружающим», – написал мэр.

Литовские СМИ сообщали, что, после того как в стране зафиксировали первый случай коронавируса, жители стали скупать в магазинах товары с большим сроком годности. 1 марта вечером мэр столицы Ремигиюс Шимашюс отреагировал на эту информацию.

Мэр интересовался, куда же люди денут все эти продукты. «Как бы там ни было — сейчас не тот случай, когда надо пополнять запасы, — заметил мэр.- Я гарантирую, что из-за коронавируса в Литве никто от голода не умрет. Он отметил, что запасы — это хорошо, главное, чтобы все было в меру. К примеру, если вы по завышенной цене купили маски, которые вам не нужны для здоровья, потому что паникуете и хотите унять это чувство, то их не хватит тем, кто в них нуждается, например, оперирующим врачам. И еще опять о той же гречке, которой вам захочется меньше, чем вы купили. Положите ее в шкафчик, пометьте на календаре дату, когда надо пересмотреть запасы и решить — есть или отдать «Продовольственному банку», потом пополните запасы. Тогда не придется что-то делать впопыхах, когда кто-то опять начнет распространять панику».

Между тем профессор Вильнюсского университета, семейный врач Витаутас Касюлявичюс отметил: первое, что следует сделать на фоне вспышки нового заболевания, — это позаботиться о доступности для себя медицинских услуг.

Как напомнил Касюлявичюс, в Ухане с населением в 11 миллионов – городе в китайской провинции Хубэй, в котором и началась первая вспышка коронавируса, жители если и погибли, то от нового заболевания, а не от голодной смерти. И если голода нет в Китае с его огромным населением, то это не грозит и Европе.

«Может быть, будет лучше инвестировать в проверку качества пищевых продуктов и в средства, приспособления для уборки, а не в виллы в Ницце», — написал специалист, очевидно, подразумевая прибыли, которые получают в эти дни владельцы литовских торговых сетей и производители.

Также Касюлявичюс подчеркнул, что если эпидемия действительно начнется, то все, что понадобится заболевшим, — это скорая помощь, врачи и больницы. Поэтому первое, что следует сделать в данной ситуации, — оплатить взносы на обязательное медицинское страхование.

«Гречки потребуется совсем немного. Поэтому не покупайте больше килограмма на семью – этого будет достаточно до мая, потому что остальное вы выбросите», — считает специалист.

Столичный муниципалитет продолжает меры по профилактике и предлагает жителям Вильнюса позаботиться о себе и окружающих, учитывая текущую ситуацию, связанную с угрозой вируса COVID-19 и введением экстремальной ситуации. В столичных муниципальных больницах на неопределенный срок откладывается проведение плановых операций. Любая операция, невыполнение которой может ухудшить состояние пациента, будет проведена. Вся необходимая помощь будет предоставляться в обычном режиме.

Жителям Вильнюса также предлагается некоторое время не навещать своих близких в больницах, сообщает Вильнюсская мэрия.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt