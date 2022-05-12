Встречайте любимую пчелку Майю

Уже в третий раз появляющаяся на киноэкранах Пчелка Майя снова покорит сердца всех детей на планете!

С Майей и ее другом Вилли скучно не бывает! Проснувшиеся после зимней спячки маленькие безобразники разбудили всех пчел и стали шалить. Королева пчел схватилась за голову! Такого безобразия в улье еще не было! Однако друзья по-другому просто не могут! Они так соскучились по солнышку, цветам и приключениям!

С позволения Королевы пчелы Майя и Вилли улетают для осмотра весенних лугов и вскоре… приключения находят их сами! Совершенно случайно друзья встречают испуганную зеленую муравьишку. Бедной девочке чудом удалось бежать от майских жуков, которые пытаются отнять у нее… золотое яйцо! Это особенное яйцо! Если оно окажется в лапах майских жуков, весь род зеленых муравьев погибнет… Надо поторопиться и как можно быстрее доставить яйцо на гору Бонсо! Майя и Вилли соглашаются протянуть руку помощи, однако даже не догадываются, насколько это сложное задание… По дороге на гору Бонсо из яйца взяла и вылупилась… самая настоящая и самая маленькая муравьиная принцесса! Узнав об этом, майские жуки изо всех сил пытаются помешать Майе и Вилли добраться до тайного королевства! Однако друзья твердо настроены преодолеть все преграды и вопреки всему доставить принцессу домой!

Самая смелая история о дружбе, доверии и помощи друзьям «Пчелка Майя. Медовый движ» в кинотеатрах с 13 мая.

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