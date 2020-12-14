Встречаться на улице могут два человека, не живущие вместе — Р. Якилайтене

Правительство уточнило принятые в воскресенье более строгие карантинные требования, которые вступают в силу со среды. На улице смогут встретиться два человека, не живущие вместе.

«Два человека, не живущие вместе, могут, например, пойти прогуляться на открытом воздухе. Конечно, в масках и соблюдая расстояние », — сказала в понедельник BNS пресс-секретарь премьер-министра Ингриды Шимоните Раса Якилайтене.

Однако она добавила, что пригласить гостей в дом не получится — это предусмотрено запретом на близкие контакты более чем одной семьи.