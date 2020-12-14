Встречаться на улице могут два человека, не живущие вместе — Р. Якилайтене

Правительство уточнило принятые в воскресенье более строгие карантинные требования, которые вступают в силу со среды. На улице смогут встретиться два человека, не живущие вместе.
«Два человека, не живущие вместе, могут, например, пойти прогуляться на открытом воздухе. Конечно, в масках и соблюдая расстояние », — сказала в понедельник BNS пресс-секретарь премьер-министра Ингриды Шимоните Раса Якилайтене.
Однако она добавила, что пригласить гостей в дом не получится — это предусмотрено запретом на близкие контакты более чем одной семьи.
Пересмотренные правительством карантинные требования гласят, что в общественных местах могут находиться не более двух групп людей или людей, живущих вместе в одном доме.
В другом пункте говорится, что «тесные контакты между более чем одной семьей и / или одним домохозяйством» запрещены.
Правительство в воскресенье решило продлить и ужесточить карантин. Со среды большинство магазинов, за исключением продуктовых и аптек, будут закрыты. Не позволяется людям покидать дом без уважительной причины.
В понедельник правительство пересмотрело некоторые положения, введенные в воскресенье.
Карантин в Литве действует до 31 января.
Информация ЛК по сообщению BNS