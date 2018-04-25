Фото vilnius.lt

В Вильнюсе уже в 19-й раз проходит акция для людей преклонного возраста «Встретимся за чашечкой кофе!». На этот раз к инициированной самоуправлением акции присоединилось рекордное количество кафе, ресторанов. 90 предприятий общественного питания до 5 января следующего года каждые выходные будут приглашать пожилых людей на чашечку кофе или чая.

Как отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, с каждым годом все больше пожилых людей и заведений общепита присоединяются к этой акции. И эта бесплатная чашка кофе или чая является символом общения и встречи, а также знакомства с новыми местами в городе. Глава столицы пригласил всех людей преклонного возраста принять участие в этой акции.

По сложившейся традиции большинство кафе и ресторанов ожидают пожилых людей каждое воскресенье в послеобеденное время, с 13:00 до 14:00. Все люди преклонного возраста смогут бесплатно угоститься чашкой кофе или чая, предъявив свое пенсионное удостоверение. Большинство присоединившихся к акции кафе и ресторанов будут принимать участие в акции до 5 января, между тем некоторые заведения будут ожидать людей преклонного возраста до конца этого года.

В благотворительной акции в этом году участвуют рестораны „Agotos gryčia“, „Amatininkų užeiga“, „Bacchus“, кафе „Backstage Cafe“, „Bali Wood“, ресторан „Balzac“, кафе „Beigelistai“, ресторан „Brooklyn Brothers“, кафе „Caif Cafe“, рестораны „CanCan Pizza“ „Charlie pizza“, кафе„Coffee1“, рестораны „Cozy“, кафе „Crustum”, рестораны „Daily“, „Etno Dvaras“, кафе „Formosa“, рестораны „Fortas“ , „Grey“, „Jurgis ir Drakonas“, „Kinza“, „Kitchen“, „Mano Guru“, „Marceliukės klėtis“, „Meat Lovers Pub“, кафе „Mint Vinetu“, магазин „Nuts About“, ресторан „One for All“, кафе „Piestro“, „Pirmas blynas“, вегетарианский ресторан „Radharanė“, кафе „Raštinė“, рестораны „Senatoriai“, „Sugamour“, дом выпечки „Sucré“, кафе „Sushi Boutique“, рестораны „Sushi City“, „Šeimos restoranėlis“,кафе „Taste Map“, ресторан „Žuvinė“, гостиницы „Comfort Hotel LT“, „Green Vilnius Hotel“, „Green Park Hotel“, „Karolina Park Hotel”, „Žemaitė“.

Более подробную информацию об акции и заведениях, где она проходит, можно найти на странице столичного самоуправления vilnius.lt.

В прошлом году в акции принимали участие 85 столичных заведений общепита, которые подарили людям преклонного возраста больше 10 тыс. чашек кофе.

Информация «ЛК», vilnius.lt