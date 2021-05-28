Вступил в силу паспорт возможностей

Переболевшие смогут получить паспорт возможностей в том случае, если с момента выявления болезни прошло менее 180 дней, а заболевание было подтверждено результатом теста ПЦР или антигенного теста.

Привитые смогут получить документ спустя неделю после второй дозы вакцины Pfizer, Moderna или через четыре недели после Johnson & Johnson (ею прививают лишь одной дозой), после получения первой дозы AstraZeneca (в последнем случае необходима вторая прививка спустя не более чем 12 недель после первой дозы).

Проверяющиеся люди смогут пользоваться паспортом возможностей с момента взятия мазка.

Паспорт возможностей без дополнительного тестирования также будет выдаваться детям до 16 лет.

Возможности

Обладатели паспортов смогут бывать внутри ресторанов, кафе, игорных домов, баров и прочих мест отдыха внутри помещений, за исключением ночных клубов.

В бани, бассейны сможет ходить неограниченное количество людей.

Будут впускать до 2 тыс. зрителей на улице и до 500 зрителей в закрытых помещениях, однако организаторы должны обеспечить, чтобы зрители не занимали более 75% сидячих мест.

В личных праздниках могут принимать участие до 10 человек внутри и неограниченное количество на улице.

Разрешаются занятия по неформальному обучению взрослых.

Работники с паспортом смогут вернуться с удаленной работы на постоянное место работы как в общественном, так и в частном секторе.

Выдача

Паспорт возможностей будет доступен на интернет-сайте gpasas.lt. Чтобы его получить, нужно будет подтвердить личность через электронный портал госуслуг. Тогда сформированный QR-код можно будет скачать и распечатать либо сохранить на телефоне.

Тем, у кого нет доступа к интернету, Реестровый центр обещает выдавать документ в местах обслуживания клиентов. Паспорт возможностей нужно будет обновлять еженедельно.

Проверки

Ответственные лица будут проверять, есть ли паспорт возможностей у посещающих кафе, рестораны, бассейны и прочие места. Они будут сверять выданные QR-коды с данными портала gpasas.lt. При подозрении они смогут потребовать удостоверение личности.

Соблюдение бизнесом введенных требований будут проверять сотрудники полиции, Государственная продовольственно-ветеринарная служба, прочие инстанции.

Предлагается предусмотреть возможность для работодателей проверять данные паспортов возможностей работников – до сих пор такая возможность предлагалась лишь поставщикам услуг. Также планируется создать условия для того, чтобы этим паспортом могли пользоваться и иностранцы.

Послабления для всех

Правительство Литвы разрешило с понедельника более крупные собрания людей, на час продлило работу баров. Также разрешена работа бань и бассейнов, а по выходным – торговых центров, увеличивается в два раза количество зрителей на мероприятиях на открытом воздухе.

В утвержденных правительством карантинных постановлениях намечены следующие новшества:

Общение лиц. Отменены ограничения на близкие контакты членов более чем одной семьи – разрешено встречаться двум или не более пяти лицам различных домашних хозяйств в закрытых помещениях. На улице разрешено собираться до 10 человек – в два раза больше, чем до сих пор. Встречи членов одной семьи и отдельных лиц разрешаются только по принципу «социального пузыря». Не будет ограничений и на количество пассажиров в автомобилях.

Кафе и бары. Время работы предприятий общественного питания, кафе, ресторанов, баров продлится на час до 22 часов, за одним столиком смогут сидеть не два, а пять человек. Также внутрь будут пускать всех, у кого есть иммунитет к COVID-19 или моложе 16 лет. Эти послабления и далее не будут действовать в отношении ночных клубов. В гостиницах разрешено предоставлять услуги питания.

Торговля. Отменен запрет на работу торговых центров и павильонов с крышами на рынках по выходным дням.

Услуги. Унифицированы требования минимальной площади для всех предоставляющих услуги – всем придется обеспечить площадь в 10 кв. метров на одного клиента.

Бассейны и бани. Банные услуги разрешено предоставлять во всех местах членам не более чем двух различных домашних хозяйств (до сих пор разрешалось лишь одной семье). Если в бане находятся лишь обладающие паспортом возможностей, то количество посетителей не будет ограничиваться. Бассейны могут посещать до 50 человек, если на одного человека обеспечивается площадь в 20 кв. метров и на одной дорожке бассейна находится не более пяти лиц. В бассейнах также не будет ограничиваться количество посетителей с паспортами возможностей.

Спортклубы. Предлагается не ограничивать площадь на одного посетителя в спортклубе, когда в них находятся лишь люди, обладающие паспортом возможностей.

Личные праздники. В частных праздниках внутри помещений разрешается участвовать членам двух семей или не более чем пяти лицам из различных домашних хозяйств, на улице разрешается праздновать десяти лицам.

Мероприятия. В мероприятиях на открытом воздухе разрешено вдвое большее число зрителей, чем прежде, – 300, в закрытых помещениях разрешается проводить мероприятия с количеством зрителей до 150, при этом должны быть заполнены не более 30% сидячих мест. На выставках животных разрешается занимать не только сидячие места.

Образование. Профессиональное и высшее обучение может осуществляться и контактным способом при проведении профилактических проверок на COVID-19. Разрешены уроки и лекции не более чем с 10 учениками или студентами, при соблюдении дистанции в два метра. Если помещения крупнее и на одного человека может приходиться 10 кв. метров площади, то в занятиях могут принимать участие группы учеников или студентов в количестве 11-30 человек.

Внешкольное образование. Занятия неформального воспитания на улице можно проводить в группах до 25 детей, в закрытых помещениях в них могут участвовать до 10 детей, если на одного из них приходится 10 кв. метров площади. Такие условия предусматриваются для занятий взрослых. В детских лагерях отдыха в одной группе могут быть не более 15 детей при обеспечении требования 5 кв. метров площади на одного ребенка.

Экскурсии. Предлагается разрешить экскурсии как на улице, так и в закрытых помещениях при участии в них до 25 человек по предварительной регистрации.

Похороны. Предлагается увеличить количество участвующих в похоронах и похоронных обрядах людей до 50.

Иностранцы. Для обеспечения въездного туризма разрешается прибывать в Литву всем иностранцам, которые полностью привиты вакцинами Jonson & Jonson, Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Этот пункт вступит в силу с 31 мая. Между тем для прибывающих из Индии по причине распространившихся штаммов COVID-19 будут действовать более строгие требования – даже переболевшим или привитым будет требоваться прохождение теста на коронавирус.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ