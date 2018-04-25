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TOP,Бизнес,Новости,Общество

Вступили в силу ограничения на рекламу азартных игр

Фото pixabay.com

В Литве с пятницы вступили в силу ограничения на рекламу азартных игр.

Закон, принятый в мае, запрещает с 1 ноября популяризацию азартных игр , за исключением рекламы названий и брендов игорных компаний.

Закон также запрещает публиковать любую информацию об азартных играх на сайтах для несовершеннолетних. Таковыми считаются все сайты, на которых не менее 80% контента ориентировано на детей и подростков.

Сторонники ограничений подчеркивают, что азартные игры могут привести к зависимости и значительному социальному ущербу.

Ассоциация игорного бизнеса Литвы утверждает, что ограничения пойдут на пользу теневым организаторам азартных игр.

BNS
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