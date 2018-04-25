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Вступит ли Ирландия в Шенген?

Фото pixabay.com

Brexit – повод для Ирландии присоединится к Шенгенской зоне.

Сейчас граждане Ирландии при посещении большинства европейских государств обязаны иметь с собой паспорт. Для посещения Ирландии, так же требуется виза, граждане стран не входящих в ЕС держатели Шенгенской визы не могут свободно посещать остров.

В 2014м году стало возможным посещение Ирландии теми у кого есть британская туристическая виза, что способствовало увеличению туристического потока, но тем не менее Шенген дал бы возможность большему количеству туристов посещать остров.

Основным препятствием для вступления Ирландии в Шенген является соглашение Ирландии и Великобритании о свободном перемещении известное как Common Travel Area, существующее с 20х годов прошлого столетия.

Шенгенская зона включает в себя двадцать шесть европейских государств, присоединившихся к соглашению, подписанному в деревне Шенген (Люксембург) в 1985 году. В плане международных путешествий Шенгенская зона действует во многом подобно единому государству с пограничным контролем на внешней границе.

В исключительных случаях при наличии угрозы внутренней безопасности или общественному порядку (например, при проведении важных политических саммитов или спортивных соревнований) пограничный контроль на внутренних границах между некоторыми странами Шенгенской зоны может восстанавливаться на ограниченный срок до 30 дней.

Перед полным вводом Шенгенских правил вступающая страна должна получить оценку готовности в четырёх областях: воздушные границы, визы, полицейское сотрудничество и защита персональных данных. В роли оценивающих выступают специальные эксперты из ЕС.

Ирландия может стать полноправным членом Шенгена, если все члены Шенгенской зоны единогласно проголосуют за это. Кстати, Ирландия и Великобритания уже используют Шенгенскую информационная система (SIS). Эта база данных ЕС, которая облегчает обмен информацией, оповещения и биометрических данных разыскиваемых лиц, подозреваемых в преступной деятельности.

Будущее Common Travel Area с британским выходе из ЕС остается неясным.
Ирландское правительство, пока говорит, что не будет никаких таможенных постов вдоль границы с Северной Ирландий. Одновременно, в заявлении Премьер министра страны Энда Кенни говорится: «Трудно представить себе ситуацию, когда не будет никакого контроля или проверки за перемещением товаров, в случае выхода Великобритания из ЕС.»
Следует отметить, что таможенный режим между ЕС и некоторыми третьими странами, не означает тотального пограничного контроля, однако, предполагает комплекс мер по обмену информацией в электронном виде, и организацией выборочных проверок.

Необходимо так же отметить, что для Республики Ирландия, принципиальным является сохранение свободного обмена именно с Северной Ирландией, но в случае роста сепаратистских настроений в Соединенном Королевстве, риск выхода этой территории, проголосовавшей за сохранение статуса в составе ЕС весьма велик. И в случае отделения Севера Ирландии от королевства, конечно решение пограничного вопроса весьма упроститься, а возможно при вступлении в состав Республики, Север автоматически вернет себе статус Европейской территории.

russianireland.com

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