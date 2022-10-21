Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 стран

По словам Столтенберга, Финляндия и Швеция сейчас «находятся в совершенно ином положении», чем до того, как они подали заявку на членство. Он отметил большее присутствие Североатлантического союза в Балтийском регионе и интеграцию Швеции и Финляндии в гражданские и военные структуры блока.

«Невозможно представить, что союзники по НАТО не будут действовать, если на Швецию и Финляндию будет оказываться какое-либо давление», — заявил Генсек НАТО.

Напомним, Финляндия и Швеция обсудили с Турцией членство в НАТО.

Ранее в Турции ранее заявили, что якобы не видят конкретных действий от Финляндии и Швеции, которые необходимы для того, чтобы Анкара одобрила их заявки в НАТО.