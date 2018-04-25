Вся Польша переходит в красную зону из-за всплеска COVID-19

Премьер-министр Польши рассказал, какие ограничения будут введены на всей территории страны с 24 октября. В частности, учащиеся 4-8 классов начальных школ будут обучаться дистанционно. С 8.00 до 16.00 подростки смогут выходить из дома только под присмотром взрослых. Заведения общественного питания будут закрыты для посетителей, однако продолжат готовить еду на вынос и для доставки. Моравецкий также объявил о запрете собраний с участием более 5 человек, за исключением людей, проживающих вместе, а также встреч в профессиональных целях. Премьер анонсировал внедрение программы «Защита пожилых людей». Правительство в этой связи призвало неработающих граждан старше 70 лет оставаться дома.

По словам Моравецкого, вводимые ограничения должны дать результат и отразиться на статистике через 10-14 дней. «Если результата не будет, нам придется предпринять дальнейшие шаги», — сказал он.

В августе власти Польши решили использовать региональный принцип реагирования на распространение коронавируса. Тогда была введена система зон трех цветов, сообщает ТАСС. Красная зона — регионы, где зафиксировано большое число заражений и вводятся серьезные ограничения, желтая зона — с менее жесткими мерами и зеленая зона, где эпидемическая ситуация относительно стабильная. С 17 октября к желтой зоне по решению правительства относится вся территория республики. Во всех зонах введен повсеместный масочный режим.

В Польше число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 228 тыс., с момента вспышки 4,1 тыс. заразившихся умерли, более 105 тыс. выздоровели. Скорость распространения инфекции в последние две недели стремительно растет и сейчас установилась на очень высоком для страны уровне — более 10 тыс. заболевших в день. 23 октября был зафиксирован очередной максимум — за сутки выявили 13 632 новых случая заражения. Скончались за прошедшие сутки 153 больных.