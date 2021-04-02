Всю торговлю в Литве планируется открыть 12 апреля

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Всю торговлю в Литве, включая магазины, действующие в крупных торговых центрах, и у которых нет отдельного входя с улицы, планируется открыть в середине апреля, заявила глава Ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене.

После встречи с премьером, министрами экономики и здравоохранения Р. Вайнене сказала, что решения об открытии торговли правительство могло бы принять на следующей неделе, оно может вступить в силу 12 апреля.

«Это действительно позитивная встреча. Речь шла об открытии торговых центров и поддержке торговли, поскольку в торговле есть определённая специфика», – сказала BNS в пятницу Р. Вайнене.

«По плану, но это еще не решение, но план заключается в рассмотрении в среду возможности открытия торговых центров», – добавила она.

Р. Вайнене отметила, что премьер Ингрида Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис положительно оценили предложения по безопасному открытию, регулярному тестированию работников и регулирования потоков покупателей.

В данный момент ограничения сняты лишь для части магазинов – в начале марта разрешили открыться магазинам лишь с отдельным входом с улицы, однако по-прежнему запрещена работа магазинов в крупных торговых центрах и тех, у кого нет входа с улицы.

В данный момент в торговых центрах могут работать только магазины самых необходимых товаров – пищевых продуктов, аптеки, магазины оптики и ветеринарных товаров – а остальные магазины могут действовать только как пункты выдачи товаров.