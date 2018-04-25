ВТО впервые будет управляться женщиной

Фото Валерий Шарифулин/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Всемирная торговая организация впервые за свою 25-летнюю историю будет управляться женщиной. Было объявлено, что окончательный выбор нового генерального директора будет сделан между южнокорейской Ю Мён Хи и нигерийской Нгози Оконджо-Ивеала.Окончательное решение будет принято в начале ноября.

Оконджо-Ивеала занимала два поста министра финансов Нигерии, а также была министром иностранных дел Нигерии. Будучи также вторым членом Всемирного банка, она выступает в качестве кандидата для придания ВТО нового политического импульса. Ю Мён Хи имеет рекорд в правительстве, растянувшийся на 25 лет, и работала над рядом двусторонних торговых сделок, в том числе с США и Великобританией.

Covid-19 оказала заметное влияние на глобальные торговые потоки: ВТО ожидает падения на 9,2% в этом году и лишь ограниченного восстановления в 2021 году. Именно поэтому сейчас так важен правильный выбор лидера ВТО.