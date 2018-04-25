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Вторая волна: каким странам грозит локдаун

Фото pixabay.com

Скачок новых заражений коронавирусом в ряде европейских стран в последние недели заставил многих политиков всерьез задуматься о вероятности повторных национальных локдаунов.

Со своей стороны комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, выступая в Брюсселе 24 сентября, призвала глав государств и правительств сделать все возможное, чтобы избежать этого сценария, воспрепятствовав росту заболеваемости в своих странах. «Возможно, это наш последний шанс предотвратить повторение того, что мы пережили весной», — заявила она.

Как развивается ситуация с COVID-19 в отдельных странах и какие меры принимают их власти, чтобы не допустить второго локдауна, — в обзоре DW.

Великобритания: штрафы за нарушение самоизоляции

Судя по развитию эпидемиологической ситуации в Великобритании, угроза повторного локдауна для страны становится все более реальной. 25 сентября Национальное статистическое ведомство ONS (Office for National Statistics) опубликовало данные, согласно которым, только в Англии в течении недели с 19 по 25 сентября коронавирусом, вероятно, были заражены около 103 600 человек. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Великобритании было выявлено 418 889 заражений SARS-CoV-2, а 41 991 пациент скончался от последствий COVID-19. Чтобы предотвратить повторный локдаун на фоне второй волны пандемии, правительство Бориса Джонсона решило ужесточить ограничения, направленные на борьбу с COVID-19, и ввело высокие штрафы за их нарушения.

Так, с 28 сентября в Англии пациентам с позитивным тестом на коронавирус за первое нарушение самоизоляции придется заплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. При повторном нарушении эта сумма возрастет до 10 000 фунтов. При этом представители малообеспеченных слоев населения, которые не могут работать из дома, смогут получить от правительства компенсацию за вынужденную самоизоляцию в размере 500 фунтов стерлингов.

Франция: вспышка коронавируса в Марселе

Во Франции 24 сентября был зарегистрирован рекордный суточный прирост заражений коронавирусом — 16 096. По данным французского Минздрава, это на 3400 случаев больше, чем 19 сентября, когда в стране был установлен последний антирекорд.

Одним из городов, который грозит превратиться в новый в очаг распространения инфекции, является Марсель. Население города и прилегающей к нему области составляет 1,9 млн человек, число новых заражений на 100 тысяч жителей — 281 случай. Это почти в шесть раз выше максимально допустимой границы.

Стремясь замедлить рост числа новых заражений, правительство Франции объявило о введении новых ограничительных мер на юге страны. Так, в Марселе планируется закрыть все рестораны, бары, фитнес-клубы и другие заведения, принимающие большое количество посетителей. При этом, как пояснил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, ограничения не коснутся культурных заведений, таких как театры, музеи и кинотеатры, поскольку на них уже и так распространяются особенно жесткие ограничения.

Жители Марселя и прилегающего региона встретили сообщение о закрытии ресторанов с гневом и непониманием, а глава региона Прованс — Альпы — Лазурный берег Рено Мюзелье заявил, что будет добиваться в суде отмены соответствующего распоряжения из Парижа.

Испания: в Мадриде расширен режим локдауна

Ситуация вокруг второй волны пандемии и связанных с ней ограничений накаляется и в столице Испании — Мадриде. В ряде районов города, а также в его предместьях число новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения сейчас превышает 1000. В связи с чем председатель правительства Мадрида Исабель Диас Аюсо объявила о распространении режима локдауна, уже действующего в 37 районах города, на восемь других районов. Теперь в режиме локдауна живут около миллиона из семи миллионов жителей испанской столицы.

Ранее правительство Мадрида запросило у федерального правительства Испании помощь в борьбе с пандемией. Сообщается, что в ее рамках будут задействованы и военные. Жители Мадрида встретили сообщение о расширении режима локдауна протестами.

В настоящий момент на Мадрид приходится около трети всех госпитализаций в связи с COVID-19 в Испании. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 704 209 случаев заражения SARS-CoV-2, 10 000 из них — за сутки с 24 по 25 сентября . От последствий COVID-19 в Испании уже скончались 31 118 человек.

Германия: ограничения на локальном уровне

По данным Института имени Роберта Коха, утром 25 сентября суточный прирост заражений в Германии составил 2153 случая и, таким образом, в третий раз за неделю превысил порог в 2000 случаев. О повторном локдауне в ФРГ пока речь не идет, однако на фоне актуальной эпидемиологической ситуации министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал сограждан отказаться от отпусков за границей в осенний и зимний период.

Что касается возможного ужесточения мер по борьбе с инфекцией, то глава Минздрава выступает против введения обязательного ношения масок по всей Германии и за регулирование ограничений на уровне федеральных земель. «Ограничения нужно вводить в зависимости от ситуации», — подчеркнул Шпан вечером 24 сентября в эфире общественно-правового телеканала ARD.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель высказала аналогичное мнение. «В отношении каждой вводимой на государственном уровне меры по борьбе с пандемией следует обдумать, уместна ли она и поможет ли она достичь цели», — указала Меркель. «Временные ограничения нашей жизни, вызванные пандемией, должны иметь под собой очень хорошее обоснование», — добавила канцлер.

В августе в некоторых городах Германии, таких как Берлин и Штутгарт, прошли многотысячные протесты против мер правительства по борьбе с пандемией. В частности, участники этих демонстраций выступали против возможной обязательной вакцинации и требовали отменить обязательное ношение масок детьми. Кроме простых граждан, к этим акциям регулярно присоединялись правые радикалы («рейхсбюргеры»), а также сторонники теорий заговора, отрицающие само существование коронавируса.

Бельгия: число заражений растет, а ограничения ослабляют

В начале второй волны пандемии Бельгия выделяется на общеевропейском фоне тем, что не только не ужесточает меры против распространения инфекции, но даже ослабляет их.

Так, несмотря на то, что число заражений коронавирусом в стране за последние недели увеличилось на 65 процентов, премьер-министр Бельгии Софи Вильмес 24 сентября объявила, что с 1 октября ношение масок в стране будет являться обязательным только в многолюдных местах, а также в общественном транспорте, магазинах и кинотеатрах. До сих пор за отказ от ношения маски в Бельгии полагались очень высокие штрафы. Например, в Брюсселе штраф за появление на людной улице без маски составлял летом 250 евро.

Кроме того, карантинный срок для людей, прибывающих из стран с повышенным риском заражения, будет сокращен в Бельгии с 14 до 7 дней. «Пандемия еще не преодолена, но людям необходимо научиться жить с этим вирусом», — подчеркнула Вильмес.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заражений в Бельгии с начала пандемии составляет 108 768 случаев, 9965 человек стали в королевстве жертвами COVID-19.

Россия: «второй волны нет»

Рост новых заражений коронавирусом фиксируется и в России. С 24 по 25 сентября, такой диагноз был поставлен в стране 7212 пациентам. Это максимум с середины июня. Общее число заболевших с начала пандемии достигло, таким образом, 1 136 048 человек. От последствий COVID-19 в РФ скончались уже 20 056 пациентов.

Только в Москве, по данным оперативного штаба, суточное число заражений 25 сентября достигло 1560 случаев. Это на 500 человек больше, чем днем ранее, и максимум с середины июня. Число жертв коронавируса в столице с начала пандемии достигло 5129 человек, за сутки с 24 по 25 сентября там скончались 14 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На фоне роста числа заражений мэрия Москвы рекомендовала на своем сайте пожилым «не посещать людные места, а также временно отказаться от личных контактов с родственниками и друзьями, живущими отдельно». Работающим пенсионерам настоятельно рекомендовали «перейти на дистанционный режим или взять отпуск», а работодателям — перевести «на удаленку» как можно больше сотрудников.

Тем не менее российские власти пока не торопятся констатировать приход второй волны COVID-19. Несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в стране, замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 25 сентября заявил о том, что второй волны коронавируса в России сейчас нет, а рост заболеваемости объясняется развитием эпидемиологического процесса и является продолжением первой волны.

freecity.lv

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