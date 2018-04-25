Вторая волна поставила итальянские больницы на грань коллапса

Ассоциации врачей и медсестер в Италии предупредили, что ситуация во всех больницах страны «находится на грани коллапса», поскольку они уже превысили количество пациентов, госпитализированных по поводу коронавируса первой волны.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, в Италии уровень инфицирования превысил символический порог в один миллион случаев в среду, и было госпитализировано 29 500 человек — цифра, которая не была достигнута даже во время первой волны .
Больничные центры «сейчас находятся на грани краха из-за нехватки персонала и нехватки коек перед лицом аномального притока пациентов из-за быстрого и головокружительного распространения инфекции COVID-19. Не следует давать сообщений, которые успокаивают ситуацию», — пишут они в открытом письме в различные ассоциации врачей, гериатров и медсестер по внутренним болезням.
«Вероятным последствием, если не сказать наверняка, станет невозможность гарантировать стандарты качества для лечения всех хронических и острых пациентов, не страдающих коронавирусом», — добавляют они. Они осуждают поступающую информацию о том, что занятость ковидных зон больниц составляет около 30-40 проц, и что это «нереально».
«Это не то, что представлено, и все мы каждый день испытываем огромные трудности с приемом, обслуживанием и переводом многих пациентов, которые обращаются в отделение неотложной помощи в количестве, превышающем восприимчивую способность наших структур», — предупреждают они. Образы этих дней в Италии — это автомобили и машины скорой помощи, которые часами выстраиваются в очередь перед больницей.
Ответственные за больницу Котуньо в Неаполе объясняют, что ни на этажах, ни в отделениях интенсивной терапии нет места для пациентов , несмотря на очереди машин скорой помощи. Они объясняют, что прибывающим пациентам проводят экспресс-тест, измеряют их насыщение кислородом и отправляют домой или направляют в другие центры в регионе. Иногда они проводят в транспортных средствах до 10 часов.
На прошлой неделе в одной из туалетов больницы был найден мертвым один из пациентов с положительным коронавирусом, который обратился в Кардарелли в Неаполе.
Положение Неаполя и его региона Кампания находится в центре дискуссий в стране, поскольку правительство продолжает считать его желтой зоной , то есть не зоной высокого риска и, следовательно, не имеющей дополнительных ограничений.