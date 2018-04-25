Вторая волна поставила итальянские больницы на грань коллапса

«Вероятным последствием, если не сказать наверняка, станет невозможность гарантировать стандарты качества для лечения всех хронических и острых пациентов, не страдающих коронавирусом», — добавляют они. Они осуждают поступающую информацию о том, что занятость ковидных зон больниц составляет около 30-40 проц, и что это «нереально».

«Это не то, что представлено, и все мы каждый день испытываем огромные трудности с приемом, обслуживанием и переводом многих пациентов, которые обращаются в отделение неотложной помощи в количестве, превышающем восприимчивую способность наших структур», — предупреждают они. Образы этих дней в Италии — это автомобили и машины скорой помощи, которые часами выстраиваются в очередь перед больницей.

Ответственные за больницу Котуньо в Неаполе объясняют, что ни на этажах, ни в отделениях интенсивной терапии нет места для пациентов , несмотря на очереди машин скорой помощи. Они объясняют, что прибывающим пациентам проводят экспресс-тест, измеряют их насыщение кислородом и отправляют домой или направляют в другие центры в регионе. Иногда они проводят в транспортных средствах до 10 часов.

На прошлой неделе в одной из туалетов больницы был найден мертвым один из пациентов с положительным коронавирусом, который обратился в Кардарелли в Неаполе.

Положение Неаполя и его региона Кампания находится в центре дискуссий в стране, поскольку правительство продолжает считать его желтой зоной , то есть не зоной высокого риска и, следовательно, не имеющей дополнительных ограничений.