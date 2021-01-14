Второй год пандемии будет тяжелее первого — ВОЗ

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предположил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Такое мнение он высказал во время сеанса вопросов и ответов в Twitter, сообщает ТАСС.

«Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения коронавируса», — поделился мнением Майкл Райан.

Сведения, которые поступили в ВОЗ за последние две недели, говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика». За последние семь дней в мире было зарегистрировано около 5 млн новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тыс. летальных исходов. На Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за неделю, а на Европу — более трети. Кроме того, по словам Майкла Райана, растет заболеваемость также в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье, а в Северном полушарии наблюдается пандемический «идеальный шторм».