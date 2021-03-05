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Второй карантин: итоги

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Стремительный рост зарплат в прошлом году поддерживался государственным сектором, однако немалая часть частных компаний приспособила деятельность к условиям пандемии, государственная помощь бизнесу позволила сохранить работников, а их нехватка побуждала повышать зарплату, говорит экономист Банка Литвы (БЛ). 

Как сообщает Департамент статистики, за год брутто-зарплата (до налогов) выросла на 12,2%, а за квартал, без учета индивидуальных предприятий, — на 4,8% до 1524 евро.

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По оценке главы отдела макроэкономики и прогнозирования БЛ Эгле Коппы, второй карантин затронул экономику и рынок труда намного слабее, предприятия научились приспосабливаться к ограничениям деятельности. Как говорит Э. Коппа, уверенность в государственной помощи для пострадавших предприятий также позволила смелее принимать решения о сохранении работников.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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