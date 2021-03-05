Второй карантин: итоги

Стремительный рост зарплат в прошлом году поддерживался государственным сектором, однако немалая часть частных компаний приспособила деятельность к условиям пандемии, государственная помощь бизнесу позволила сохранить работников, а их нехватка побуждала повышать зарплату, говорит экономист Банка Литвы (БЛ).

Как сообщает Департамент статистики, за год брутто-зарплата (до налогов) выросла на 12,2%, а за квартал, без учета индивидуальных предприятий, — на 4,8% до 1524 евро.