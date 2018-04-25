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TOP,Новости,Общество,Приграничье

Второй конвой из Польши пересек границу, до Латвии сопровождаются латыши и эстонцы

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Во вторник после обеда границу Литвы и Польши пересек второй конвой транспортных средств, на которых в свои страны возвращаются граждане Литвы, Латвии и Эстонии. 

Как сообщил BNS пресс-секретарь Государственной службы охраны госграницы (ГСОГГЛ) Гедрюс Мишутис, второй конвой пересек границу около 15.30, в нем – 24 автомобиля и 115 человек.

«Имеются 24 автомобиля – микроавтобусы и один легковой. В целом 115 человек, из них – 21 гражданин Латвии, два – Эстонии, все оставшиеся граждане Литвы», – сказал Г. Мишутис.

По его словам, при пересечении контрольно-пропускного пункта в Кальварии эстонцы и латыши на шести автомобилях отправились до границы Латвии, их сопровождает полиция. 

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Среди остающихся в Литве лиц есть три гражданина Беларуси и один россиянин, у всех у них есть разрешение на проживание в Литве. 

Первый транспортный конвой из Польши пересек границу во вторник в 10 утра, с ним прибыл 71 человек, их которых – 52 гражданина Литвы, четыре — Украины, один — Беларуси, обладающие правом на проживание в Литве, а также 14 граждан Латвии и Эстонии. 

Глава правительства во вторник перед обедом сказал в сейме журналистам, что в целом запланировано четыре конвоя с автобусами и микроавтобусами.

Литовцы застряли в Германии и Польше после того, как Польша закрыла границы из-за коронавируса. Ситуацию обострило решение Польши не пропустить конвоем легковые автомобили. Для их пассажиров организовано возвращение паромом и поездом, но литовцам трудно добраться до них из-за заторов на дорогах.

Во вторник в Польшу для обсуждения ситуации отправляется делегация правительства Литвы. 

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