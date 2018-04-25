Второй конвой из Польши пересек границу, до Латвии сопровождаются латыши и эстонцы

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Во вторник после обеда границу Литвы и Польши пересек второй конвой транспортных средств, на которых в свои страны возвращаются граждане Литвы, Латвии и Эстонии.

Как сообщил BNS пресс-секретарь Государственной службы охраны госграницы (ГСОГГЛ) Гедрюс Мишутис, второй конвой пересек границу около 15.30, в нем – 24 автомобиля и 115 человек.

«Имеются 24 автомобиля – микроавтобусы и один легковой. В целом 115 человек, из них – 21 гражданин Латвии, два – Эстонии, все оставшиеся граждане Литвы», – сказал Г. Мишутис.

По его словам, при пересечении контрольно-пропускного пункта в Кальварии эстонцы и латыши на шести автомобилях отправились до границы Латвии, их сопровождает полиция.