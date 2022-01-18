Вторые сутки подряд ни один нелегальный мигрант не пытался попасть в Литву – СОГГЛ

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

На границе с Беларусью вторые сутки подряд пограничники не фиксировали попыток нелегально попасть в Литву с территории Беларуси, информировала во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В субботу были отправлены обратно 19 таких иностранцев, в пятницу – четыре, в четверг – 18. В среду, вторник и понедельник таких незаконных попыток на границе с Беларусью не фиксировалось.

В понедельник и воскресенье также не было и иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

Рост активности нелегалов, по данным литовских пограничников, продолжает фиксироваться на латвийской границе, там за минувшие сутки развернули 60 мигрантов, в предыдущие сутки фиксировались по нескольку десятков попыток нелегально попасть в страну.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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