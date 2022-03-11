ВУ не допустит дискриминации по национальному признаку

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В связи с появившейся в публичном пространстве ложной информацией о якобы отчисляемых из европейских вузов русскоязычных студентах, ректор Вильнюсского университета Римвидас Петраускас подчеркивает, что это – ложь и что Вильнюсский университет не допустит никаких форм проявления дискриминации по национальному признаку.

«ВУ осуждает российскую военную агрессию в Украине, но никогда не будет применять какие-либо санкции в отношении студентов или преподавателей по национальному признаку. Мы ‒ открытый университет, который поддерживает демократию и в котором есть место для всех, кто признает свободу академического мышления», – сказал ректор ВУ.

Он обратил внимание на то, что в распространяемых ложных сообщениях говорится об изгоняемых из европейских университетов гражданах Российской федерации, в результате чего Россия готовится их принять – но это лишь еще один способ отвлечь внимание от действий агрессора, поощряющий рост ненависти и враждебности. ВУ опровергает эту информацию и заверяет, что русскоязычным или студентам из России ничто не угрожает.