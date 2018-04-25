ВУ собирает средства для помощи преследуемым студентам и ученым Беларуси

Ранее ВУ принял около 90 студентов из Беларуси. Более 50 учатся в бакалавриате, а остальные — в магистратурах.

Часть студентов получила в ВУ стипендию ВКЛ (Великого княжества Литовского) – вуз освободил их от платы за обучение, а самым лучшим выделил ежемесячную стипендию в размере 200 евро.

Ректор ВУ Римвидас Петраускас заявил, что помочь белорусам ВУ обязывает сложившаяся ситуация и солидарность с обществом соседней страны, а политические репрессии режима не могут стать препятствием для белорусов получать образование, развивать свои таланты в академической среде.