Вулкан на Канарах может оставаться активным ещё три месяца

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Associated Press со ссылкой на мнение специалистов из Института вулканологии Канарских островов сообщает, что извержение вулкана на испанском острове Пальма может продлиться до 84 дней.

Учёные сделали такой вывод после анализа предыдущего извержения на архипелаге, в результате которого также наблюдались мощные потоки лавы и длительная сейсмическая активность.

На острове до сих пор сохраняется опасность землетрясений, схода лавовых потоков, выброса токсичных газов, вулканического пепла и выпадения кислотных дождей.