Вулкан Синабунг выбросил гигантское облако пепла

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На индонезийском острове Суматра активизировался вулкан Синабунг, 10 августа он выбросил в небо столб пепла высотой 5 км. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Центр вулканологии и снижения геологической опасности Индонезии сообщил, что в результате извержения не зарегистрировано ни погибших, ни пострадавших.

Местные власти призывают жителей и туристов избегать пребывания в радиусе 5 км от кратера, а также выпустили предупреждение о возможных потоках лавы. Работник наблюдательного пункта на Синабунге сообщил, что пепел уже покрыл несколько деревень, которые расположены в радиусе 20 км от кратера.

В то же время, по данным Управления гражданской авиации Индонезии, в регионе продолжают осуществляться авиаперелеты.

Отмечается, что это второе за последние дни извержение Синабунга, который является одним из более чем 120 активных вулканов Индонезии. Во время его извержения в 2014 году погибли 16 человек, в 2016-м — семь.