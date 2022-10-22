Вузы Латвии переходят на жесткий режим экономии

Рижский университет им. Страдиньша (РУС) подсчитал, что расходы на тепловую и электрическую энергию в 2022 году будут на 95% (на 1,35 млн евро) выше, чем в прошлом, а прогнозируемый рост расходов в 2023 году составит 60%, что на 1,67 млн евро больше по сравнению с прошлым годом.

В свою очередь, директор по развитию Лиепайского университета Улдис Зупа признает, что на данный момент сложно оценивать рост расходов, потому что благодаря ранее заключенному договору тариф на электроэнергию остался неизменным, а новые счета за отопление еще не получены. Поскольку в этом вузе уже реализовано несколько решений по повышению энергоэффективности, а основная часть экономии может быть достигнута только за счет изменения привычек сотрудников и студентов, он допускает, что запланированная экономия энергии не превысит 15%.

Расчеты Рижского технического университета (РТУ) показывают двукратный рост стоимости энергоресурсов. Экономические возможности ограничены тем, что комплекс РТУ сосредоточен на Кипсале, а его теплоснабжение обеспечивается собственной котельной, работающей на газе. В настоящее время невозможно ни подключиться к общей сети отопления Риги, ни перейти на другое топливо.

Что касается бассейна РТУ на Кипсале, то, по крайней мере, на данный момент его закрытие не планируется. Правда, будут реализованы меры экономии, такие как снижение интенсивности освещения в местах общего пользования, отключение системы вентиляции на ночь, сообщила представитель РТУ Дита Арая. Подобные решения приняли также Латвийский университет и Латвийский университет биологических наук и технологий.