Введение туристического налога в Венеции отложено до 2022 года

Фото pixabay.com

«Интерфакс» пишет, что власти Венеции решили отложить до 2022 года введение туристического налога, который должен был вступить в силу летом 2021 года.

Такое решение мэрия города приняла в связи с пандемией коронавируса. Оно должно помочь восстановлению турпотока в рамках плана по «перезапуску экономики Венеции».

Теперь с 1 января 2022 года туристы при въезде в Венецию должны будут платить сбор. Пока не сообщается, будет ли его размер таким же, как планировалось ранее — 10 евро.