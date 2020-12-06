И не может он на карте

Отыскать Москвы-реки.

Уж не про вашего ли это дедушку? И вот наконец ваше полуживое от страха, который вы сами нагнали, упакованное в новый негнущийся костюм и заряженное огромным букетом чадо в сопровождении эскорта ближних и дальних родственников чинно шествует в храм науки.

Это лирическое вступление лишь для того, чтобы вы, дорогой читатель, смогли прочувствовать настроение приближающегося праздника. 4 декабря Церковь отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это двунадесятый праздник, т.е. один из двенадцати главных в Православии. У Иоакима и Анны, родителей Божией Матери, долго не было детей, и они дали обет посвятить своего ребенка Богу. Итак, прошло всего лишь три года. Маленькая Мария подросла, и пришло время выполнять данный Богу обет. У Иоакима и Анны все было, как у нас 1 сентября. Собрались родственники и знакомые, Девочку нарядно одели и с горящими свечами и песнопениями направились к Иерусалимскому храму. Такие процессии часто совершались в Израиле по различным торжественным поводам. Вероятно, они были предтечами наших крестных ходов. Родители Ее очень боялись, что малышка попросится назад домой. Но этого не произошло. Она с радостью осталась в храме. Облегченно вздохнули Иоаким и Анна. Вспомните, как вы сами волновались, когда впервые привели свое дитя в ясли. Приживется или нет – такая мысль в подобных ситуациях мучает каждого родителя. Чтобы войти в храм, нужно было преодолеть 15-ступенчатую лестницу. Марию поставили на первую ступеньку, и Она смело, с присущей всем малышам резвостью взбежала к самому входу. Там Ее ждал первосвященник Захария с другими служителями. Он ввел Марию в храм.

Древний Иерусалимский храм по своему устройству был похож на наши церкви, правильнее сказать, наши церкви строятся по принципу Иерусалимской. Главной, самой священной частью было святая святых. Оно находилось в глубине, как наш современный алтарь. Если в алтарь разрешается входить не каждому, а только служащим в нем или с благословения священника, то в святая святых входил только первосвященник и лишь один раз в год.

Филологическое отступление. Для нашего современного уха как-то странно звучит словосочетание «святая святых», нас усиленно приучают избегать тавтологии (повторений). Но в древних языках подобное повторение было своеобразным художественным приемом, оно служило для усиления свойств. Например, название одной из книг Ветхого Завета Песнь песней – это не сборник песнопений, а самая прекрасная песнь. В славянской Библии можно встретить словосочетание (в дословном переводе на современный русский) «десять верблюдов из верблюдов», что значит «десять самых лучших верблюдов». Хотя мы и сейчас используем в своей речи сочетания типа «лучший из лучших», «тьма-тьмущая», «полным-полно». Все это отгоглоски древних языков, греческого и еврейского, с которых делался перевод Священного Писания. Итак, «святая святых» — это самое святое, наисвятейшее место.

Такой утомительный экскурс в языкознание я сделал не из занудности своего характера, хотя это тоже есть, а для того, чтобы вы, дорогой читатель, прониклись важностью и чудесностью того, о чем я скажу дальше.

А дальше произошло следующее: Захария ввел маленькую Марию в святая святых. Это не было святотатственным поступком. Первосвященник сделал это по вразумлению свыше. Вряд ли он осознавал умом, что делает. Все происходило по наитию, как мы бы сейчас сказали, на подсознательном уровне. В те далекие времена люди чаще доверяли своему подсознанию и совершали так единственно правильные поступки. Не то что мы сейчас, испорченные рационализмом. Хотя и теперь тоже немало людей, которые живут не только мозгами, но и повелением внутреннего голоса. Это обычно свойственно женщинам (так называемая женская логика) и глубоко верующим людям. С последним можете не соглашаться, я не настаиваю. Это просто мои размышления (или измышления).

До двенадцатилетнего возраста жила Пресвятая Дева в Иерусалимском храме. Здесь она читала Писание, занималась рукоделием, молилась. Словом, получила хорошее, гармоничное воспитание и образование. Думаю, в те времена не каждая женщина могла научиться хотя бы читать, а уж тем более изучать богословие. Однако не была Она белоручкой. Все, что должна уметь женщина делать по хозяйству, делала и Она. Недаром на иконах и картинах старых мастеров Дева Мария часто изображается или с книгой, или с клубком ниток в руках.

Праздник Введения во храм, как и многие другие, установился в Церкви не сразу. Его начали повсеместно праздновать не ранее VIII века. Описание этого события отсутствует в канонических евангелиях. О нем рассказывается в «Протоевангелии Иакова» и других апокрифических источниках. Апокрифы – это раннехристианские сочинения, которые не вошли в канон (Ветхий и Новый Заветы). Некоторые из них отвергнуты Церковью как ложные, а некоторые входят в Священное Предание и являются дополнительным источником знаний о Христе, Божией Матери, о самом начале христианства.

Церковный праздник – это не только воспоминание о каком-то факте, событии. Это всегда повод для раздумий, из которых надо делать выводы.

Храм сыграл огромную роль в жизни Пресвятой Девы. Он приготовил ее к тому, на что Она была предназначена – стать Матерью Бога и занять в Небесной Иерархии второе место, выше ангелов. Пример Иоакима и Анны наталкивает дальновидных родителей на мысль, что ребенка с самого раннего детства надо воспитывать ближе к Церкви. Слава Богу, для этого мы сейчас имеем много возможностей: воскресные школы, православные детские сады, да просто почаще заходить в храм с малышом, чтобы поставить свечку за папу, маму, бабушку и дедушку.

Мой воображаемый оппонент, назовем его Скептик, ехидно ухмыльнется и скажет: «Ну-ну, и сделаем из наших детей новых Дев Марий». Нет, новых не сделаем. Богородица одна-единственная, а вот при таком воспитании у вас, уважаемый господин, будет меньше шансов на старости лет носить передачи в тюрьму для вашего чада. Потому что «что такое хорошо и что такое плохо» оно будет не только понимать своим умом, но и чувствовать сердцем.

А посему, пока не поздно, пока оно такое доверчивое и послушное, возьмите ваше дитя за маленькую теплую ручку и введите в Храм.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви