Вводится новый короткий номер по вопросам коронавируса– 1808

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В Литве введен новый короткий номер телефона по ворпосам коронавируса – 1808.

«Создана новая «горячая» линия 1808, и если есть какие-то сомнения по поводу здоровья, звоните, пожалуйста, именно по этому номеру, а не 112″, – сказал на пресс-конференции начальник Единого центра помощи Аудрюс Чюплис.

Звонить на линию 1808 можно на всей территории Литвы круглосуточно и бесплатно из всех сетей.

Жителей призывают звонить по этому новому номеру, если у них проявились симптомы, сходные с симптомами гриппа – высокая температура, кашель, боль в горле или затруднённое дыхание – после поездки за рубеж или контакта с вероятным носителем.