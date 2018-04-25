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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Вводится новый короткий номер по вопросам коронавируса– 1808

Фото sam.lt

В Литве введен новый короткий номер телефона по ворпосам коронавируса – 1808.

«Создана новая «горячая» линия 1808, и если есть какие-то сомнения по поводу здоровья, звоните, пожалуйста, именно по этому номеру, а не 112″,  – сказал на пресс-конференции начальник Единого центра помощи Аудрюс Чюплис.

Звонить на линию 1808 можно на всей территории Литвы круглосуточно и бесплатно из всех сетей.

Жителей призывают звонить по этому новому номеру, если у них проявились симптомы, сходные с симптомами гриппа – высокая температура, кашель, боль в горле или затруднённое дыхание – после поездки за рубеж или контакта с вероятным носителем.

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 Специалисты на линии дадут рекомендации по самоизоляции, предупреждению коронавируса и другим вопросам. В случае необходимости звонок будет переведён на скорую помощь.

Коронавирус установлен у шести человек в Литве, они госпитализированы.

В связи с коронавирусом в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлена работа всех учреждений образования, культуры, спорта и досуга, запрещены поездки в некоторые страны.

Во всём мире зарегистрировано 128,3 тыс. случаев коронавируса, 4,7 тыс. человек умерло, более 68,3 тыс. выздоровели.

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