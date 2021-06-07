ВВС Дании первыми в мире примут в свой состав электросамолеты

Они символизируют принятый недавно план по переходу Вооруженных сил Дании на зеленые технологии. Pipistrel Velis Electro не производит выбросы в атмосферу, а уровень создаваемого им шума крайне низкий — не превышает 60 дБ, что соответствует громкости разговора двух человек.

«На каждого ложится ответственность способствовать климатическому переходу, это касается и военной сферы. Поэтому мы приняли решение закупить электросамолеты для наших ВВС. В частности, они будут использоваться для тренировок пилотов», — прокомментировала глава военного ведомства Трине Брамсен.

Pipistrel Velis Electro станут дополнением к используемым учебно-тренировочным Saab T-17 Supporter.