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TOP,Духовное пространство

Вячеслав Чешский. Кирилл и Мария, родители Сергия Радонежского

Семейственность. Первый синоним, который приходит в голову, – местничество. Потом в мозгу всплывает целая вереница примеров на эту тему. В искусстве и науке из-за этого нередко бывают трагедии. Когда природа отдыхает на детях, то сынок высокопоставленного чиновника еще может руководить баней, а вот сын примы-балерины в этом случае из третьего ряда кордебалета не вылезет и ни Зигфрида в «Лебедином озере», ни Альберта в «Жизели» не станцует. Хотя бывают и редкие исключения.

Но есть другие примеры семейственности, которые имеют отношение к нашей рубрике. Это члены одной семьи, причисленные к лику святых. Вспомните братьев Бориса и Глеба, их отца Владимира — крестителя Руси и прабабушку, княгиню Ольгу. Вспомните Константина Великого, Византийского императора, и его мать Елену, нашедшую в Иерусалиме Животворящий Крест. Или наши виленские мученики Антоний, Иоанн и Евстафий. Первые двое были родными братьями, Евстафий тоже состоял с ними в родстве. Давайте эту тему продолжим. Грядущая неделя дает нам такую возможность.

11 октября (28 сентября по ст.ст.)  Церковь вспоминает внука святой княгини Чешской Людмилы — благоверного князя Вячеслава (Винчеслава, или Вацлава) Чешского. Родился он в самом начале Х века. Отец его Ростислав (Вратислав) погиб в 920 году в бою с уграми (венграми), и Вячеслав вступил на моравский престол. Было ему тогда всего 18 лет.

Людмила позаботилась о его воспитании. Это были первые десятилетия христианской Чехии, и традиции языческие еще были очень сильны. Даже мать князя, Драгомира, та самая, что организовала убийство Людмилы, не смогла сделать из сына язычника. Вспомните себя в детстве, с бабушками и дедушками общий язык мы находили легче, чем с родителями.

Вячеслав получил хорошее образование, знал не только родной славянский язык, но и греческий и латинский. Учителем его был священник Павел, соратник и ученик Мефодия, что вместе с братом Кириллом принес чехам славянскую грамоту и христианство. Несмотря на молодой возраст, правил Вячеслав мудро и был миролюбив. Житие его рассказывает такой эпизод. Один из соседей, князь Радислав, захватил приграничные города Моравии. Вячеслав послал спросить о причине вторжения. «Если я чем-то виноват перед тобой, объясни», — сказал он. Радислав отвечал, что Вячеслав должен уступить ему Богемию. Тогда моравский князь вывел в поле сильное войско. И все-таки ему не хотелось проливать кровь, и он предложил Радиславу: «Спор идет между нами двумя; тебе хочется владеть Богемией, а я не согласен уступить. Пусть бой между нами двумя и решит дело. К чему доводить дело до того, что тебе, пожалуй, не над кем будет и властвовать?». Радислав согласился на поединок и, побежденный, вынужден был на коленях просить прощения у Вячеслава.

Ему удалось получить у германского императора Оттона мощи святого Витта, которые он перенес в Прагу в специально для этого построенный собор. Теперь церковь св. Витта – одна из главных достопримечательностей Праги. Он также перевел на чешский диалект евангелие от Иоанна. Князь выкупал из рабства детей язычников и крестил их.

Много добра сделал своему народу Вячеслав. Но править долго ему не пришлось. Младший брат его Болеслав, которому не терпелось занять моравский престол, вероломно убил его на пороге церкви. Было это 28 сентября 935 г. Три  дня пролежало тело на паперти. Дело было во владениях Болеслава, и никто не осмелился перечить хозяину. Наконец изрубленные останки перевезли в Прагу, в церковь св. Витта, где они по сей день и покоятся. И еще несколько дней оставались на месте убийства пятна крови, которые невозможно было ни смыть, ни соскрести.

В тот же день, 11 октября (28 сентября по ст. ст.), вспоминаем мы еще одну святую семью. Всем знакомо имя великого Сергия Радонежского. Дважды в году, 18 июля и 8 октября, празднуем мы его память. А сегодня давайте поговорим о его родителях, тем более что сам Сергий завещал всем, кто идет в его Лавру, сначала посетить монастырь, где покоятся его отец и мать.

В 1992 году в честь 600-летия со дня кончины их сына Кирилл и Мария были канонизированы. Кирилл служил ростовским князьям, был боярином, заседал в Думе. Его очень любили за уравновешенность и мудрость. Несколько раз он смог предотвратить частые в те времена междоусобицы. 

Будучи боярином, Кирилл и сам не чуждался простого крестьянского труда, и детей к этому с малолетства приучал. Потому-то, наверное, и смог выжить в многолетнем отшельничестве его святой сын, что все умел делать – и дом срубить, и огород посадить.

Мария вела обычный для тогдашней женщины образ жизни – дети, хозяйство, рукоделие, церковь. Жили они недалеко от Ростова Великого в своем имении Варницы. Воспитывали троих детей. Старший Стефан и младший Петр женились, вели свое хозяйство. А средний Варфоломей, будущий Сергий Радонежский, мечтая о монашестве, оставался с родителями. Уговорили его не бросать их на старости лет. В 1328 году вынуждены были все переселиться из Ростова в Радонеж. Ослабевшее Ростовское княжество было присоединено Великим князем Иваном Калитой к княжеству Владимирскому. Присоединение сопровождалось высылкой не угодных Москве бояр и знатных горожан. В их число попал и боярин Кирилл. Лет пять прожили они в Радонеже. Незадолго до смерти оба по обоюдному согласию постриглись в Покровском монастыре в селе Хотьково, в 3 верстах от города. В то время это был смешанный монастырь, там подвизались и мужчины, и женщины. Только после этого Варфоломей смог наконец выполнить свою мечту.

Всем лучшим, чем был славен Сергий Радонежский, он обязан своим родителям. Доброта, смирение, сострадание к обиженным, любовь к Богу – эти качества заложили в нем и в его братьях родители.

Недолго Кирилл и Мария прожили в Хотьковской обители. Около 1337, может быть, и не в один день, покинули они этот мир, приняв перед смертью схиму. 

Как-то я услышал такую фразу, мол, причислены Кирилл и Мария к лику святых за заслуги их сына, проще говоря, по блату. Но почему же тогда не канонизировали и братьев Сергия? Причислять так причислять. В летописи Хотьковского монастыря говорится о том, что обращение с молитвой к Кириллу и Марии спасало людей от болезней. Особенно проявилось их заступничество во время народных бедствий — страшной моровой язвы 1770-1771 годов, эпидемий холеры в 1848-м и 1871 году. Самое время нам обратить душевные взоры к родителям Сергия. Тысячи людей стекались в Хотьково. Уже в это время их почитали как местных святых. Так что ни о каком блате речи быть не может.

Иоаким и Анна, родители Девы Марии, Захария и Елисавета, родители Иоанна Предтечи, и Кирилл и Мария Радонежские являются покровителями семьи. Теперь, если у вас возникнут проблемы со своими родными, вы имеете таких замечательных помощников.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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