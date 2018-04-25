Выбираем и меняем шины

Фото BFL/Гедиминаса Савицкаса

Ноябрь – самый холодный и горячий месяц одновременно. Самый холодный он для летних шин, которые значительно теряют в своих эксплуатационных характеристиках уже при температуре ниже +5°С, ну а ноябрь уже гарантированно означает первые заморозки. Самый же горячий он для работников шиномонтажа, которые неустанно «переобувают» машины в преддверии зимнего сезона. Но перед тем, как напялить то, что вы извлекли из гаража или с балкона, на колеса своего автомобиля, стоит внимательно это осмотреть и серьезно подумать: не пора ли купить новую зимнюю резину?

В связи с этим хочется напомнить о самых главных ошибках, совершаемых водителями. Возможно, это позволит сэкономить не только время, но и деньги.

Первая ошибка, которую допускают многие водители – это неправильное складирование покрышек. По словам экспертов, если вы, например, оставили зимние покрышки на балконе, то эксплуатировать их теперь может быть весьма небезопасно. Главное правило складирования зимних покрышек — это хранить их в прохладном месте, которое не подвергается большому перепаду температур. Также важно и то, в каком положении эти покрышки были складированы. Если они с дисками — их следует хранить одна на другой, если без — покрышки следует хранить в вертикальном положении. Также знающие люди рекомендуют менять сразу 4 покрышки, неважно, летние они или зимние.

При покупке только пары покрышек вполне возможно, что величина протекторов новых и старых покрышек не будет одинаковой, а значит, будет сложнее их сбалансировать и обеспечить одинаковую нагрузку. Кстати, по утверждению экспертов, все еще хватает людей, которые думают, что новые покрышки нужно монтировать вперед, а более изношенные — назад. Однако не забывайте, что сцепление с дорогой в таком случае также будет неодинаковым, спереди — получше, сзади — похуже, а в экстренном случае это может сыграть роковую роль. Регулярный визуальный осмотр колес автомобиля поможет определить сроки замены резины. Для разных категорий транспортных средств и типов резины установлены определенные нормы износа шин: M1— 1,6 мм (с 04.01 по 11.10), 3mm (с 11.10 по 04.01); M2 — 2 мм (с 04.01 по 11.10), 3mm (с 11.10 по 04.01); M3 — 2 мм (круглогодично). В странах Европы действуют единые нормативы износа шин. Такие данные являются предельными.

Помимо этого, знающие люди говорят и о наших погодных условиях. Несмотря на то, что зимы в Литве уже не такие, какими они были 10 лет назад, они все еще остаются сложными и трудно прогнозируемыми. Отрицательная температура по утрам и вечерам, дождь и похолодание днем — все это означает, что необходимо выбирать покрышки из мягкой резины, потому что именно она лучше всего подходит к такому сложному дорожному покрытию. Можно, конечно, выбрать и шипованную резину, но необходимо помнить, что в таких странах, как, например, Польша, Германия или Чехия, ее эксплуатировать запрещено.

Также специалисты говорят, что очень немногие из покупателей вникают во все детали, указанные на покрышках. Между тем не всегда латинская буква “А” свидетельствует о том, что она лучше всего подходит к определенным погодным условиям. И последнее, но не менее важное. Многие автовладельцы спешат приобрести покрышки в самый последний момент. Им приходится проводить очень много времени в длинных очередях и таким образом терять свое время. В свою очередь и продавцы не могут уделить покупателям достаточного количества времени, чтобы разъяснить, почему выбор одних или других покрышек более целесообразен.

Помните, что регламенты, правила и предостережения составлены исходя из суровых законов физики и природы, нарушать которые чревато для жизни. Зимой покрытие под колесами в разы коварнее, чем летом, а скорости ненамного ниже – следовательно, экономия и халатность могут быть куда опаснее как для вас, так и для окружающих. Не уповайте ни на свой стаж и опыт, ни на теплую зиму, ни на соль и реагенты, ни на мнимую повышенную осторожность в управлении автомобилем. Не забывайте, что единственным связующим звеном между поверхностью планеты и вашим металлическим снарядом являются только четыре крошечных клочка резины – а раз так, пусть они будут максимально цепкими и надежными.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ