Выбор поставщика электроэнергии

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Напомним, что сейчас проходит очередной этап либерализации рынка электроснабжения. Большинству пользователей в стране надо выбирать независимого поставщика электричества, подписать договор, но, как оказалось, предлагаемые тарифы, как правило, даже выше нынешних.

Цены сейчас высокие по всей Европе, но сложно сказать, что с ними будет дальше. Не исключено, что они и впредь будут увеличиваться. Ситуация сейчас такова, что и на бирже цена на 10 евроцентов выше, чем год назад.

Подорожание даже в 1 евроцент означает для среднего домашнего хозяйства повышение платы на 18 евро в год.