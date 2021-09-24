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Выбор поставщика электроэнергии

Фото BFL

Напомним, что сейчас проходит очередной этап либерализации рынка электроснабжения.  Большинству пользователей в стране надо выбирать независимого поставщика электричества, подписать договор, но, как оказалось, предлагаемые тарифы, как правило, даже выше нынешних. 

Цены сейчас высокие по всей Европе, но сложно сказать, что с ними будет дальше. Не исключено, что они и впредь будут увеличиваться. Ситуация сейчас такова, что и на бирже цена на 10 евроцентов выше, чем год назад.

Подорожание даже в 1 евроцент означает для среднего домашнего хозяйства повышение платы на 18 евро в год. 

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Участники рынка предупреждают: если вы сейчас подпишете срочный договор на невыгодных условиях, то платить такую цену придется за весь период 12 или 24 месяца, поскольку за досрочное расторжение договора предусмотрены санкции – придется вернуть предоставленные скидки. Кстати, напоминаем, что если клиенты вовремя не выберут поставщика, без света они не останутся – в течение 6 месяцев им электричество будет поставлять гарантийный поставщик (ESO), однако цена будет примерно на 25% выше биржевой.

Эксперты советуют внимательно изучить договор, прежде чем его подписывать. Впрочем, очевидно, что от так называемой либерализации энергорынка однозначно проигрывает потребитель.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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