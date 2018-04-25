Выборы президента Польши должны состояться 28 июня

Глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что президентские выборы должны состояться 28 июня. По его словам, это крайний срок, который гарантирует, что после истечения срока полномочий Анджея Дуды Польша не останется без президента, сообщает Польское радио.

«Проведение выборов позднее, если говорить о первом туре, приведет к тому, что после 6 августа не будет избранного президента Польши», — заявил Михал Дворчик.

10 мая в Польше должны были пройти очередные президентские выборы. Однако из-за пандемии и политических противоречий внутри правящей коалиции и с оппозицией власти не смогли организовать голосование вовремя. В результате Государственная избирательная комиссия объявила выборы несостоявшимися.

Как сообщает ТАСС, сейчас парламент Польши работает над законом о проведении выборов в условиях пандемии по смешанному принципу — с организацией избирательных участков и при помощи почты для находящихся в карантине и всех желающих. В законе содержится положение о том, что ранее зарегистрированные кандидаты смогут продолжить борьбу, а новые желающие — в нее вступить, собрав 100 тыс. подписей в свою поддержку. 19 мая в Сенате Польши состоится встреча представителей фракций, посвященная президентским выборам, а уже 22 мая соответствующий законопроект поступит на рассмотрение трех сенатских комиссий.

6 августа истекает срок полномочий действующего президента Польши Анджея Дуды, который баллотируется на второй срок на предстоящих выборах. Если в первом туре выборов никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, через две недели должен пройти второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов.