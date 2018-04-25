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Выборы президента Польши могут пройти заочно (по почте)

Фото Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Litwa/facebook.com

Нижняя палата польского парламента в понедельник приняла предложенный правящей в республике партией «Закон и справедливость» проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести очередные выборы президента страны, назначенные на 10 апреля, дистанционно — посредством почты.

Заседание Сейма транслировалось на сайте палаты, сообщает ТАСС.

Авторы проекта заявляли, что почтовое голосование — необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии нового коронавируса. Против выступили не только представители оппозиции, но и входящее в коалицию с ЗиС политическое объединения «Порозуменье» («Согласие») вице-премьера Ярослава Говина. Он в свою очередь предложил перенести выборы на два года, изменив Конституцию и продлив полномочия действующего польского лидера Анджея Дуды с нынешних пяти до семи лет. Оппозиция заявила, что не поддержит эту инициативу.

Днем в понедельник ЗиС не удалось внести свой проект на рассмотрение Сейма, несмотря на большинство в парламенте — число сторонников и противников этого решения было равным — по 228. К вечеру было организовано новое голосование, завершившееся в пользу ЗиС, с результатом 230 против 227 в 460-местном парламенте. После этого палата сразу же начала работать над инициативой партии власти и утвердила ее спустя три часа.

Как отмечают наблюдатели, поправки в избирательный кодекс ЗиС решила вводить слишком поздно. Даже если сегодня Сейм их утвердит, у Сената (верхняя палата парламента) будет 30 дней на рассмотрение этих нововведений. У партии Качиньского большинства в Сенате нет, поэтому, как ожидается, верхняя палата использует все отведенное законом время. Сейм сможет утвердить отклоненные Сенатом поправки только в начале мая. Таким образом, на подготовку к дистанционному голосованию в стране с 30 млн избирателей останется меньше недели.

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