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Выборы в России прошли в атмосфере ограничения гражданских и политических прав – МИД Литвы

Фото urm.lt

Выборы в Государственную Думу Российской федерации, состоявшиеся в минувшие выходные, прошли в атмосфере ограничения гражданских и политических свобод, заявило Министерство иностранных дел Литвы (МИД).  

«Российские органы власти, пользующиеся репрессивными законами об «экстремистских организациях», «иностранных агентах», «нежелательных организациях» еще сильнее ограничили права человека, функционирование демократии и свободу прессы», – говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД. 

Как говорится в заявлении, «эти действия еще сильнее ограничили политическую плюрализм в России и возможность российских жителей свободно выражать свою политическую позицию». 

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В нем также выражается сожаление в связи с тем, что «ограничения российских органов власти под прикрытием эпидемиологической ситуации в стране не создали возможности для миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) наблюдать за выборами в Думу». 

«Все эти действия демонстрируют отход России от демократических стандартов и вызывают сомнения в прозрачности выборов», – констатирует МИД.

В понедельник правящая партия «Единая Россия» заявила, что обеспечила себе две трети голосов в Государственной думе. Оппозиция называет эти выборы фальсифицированными. 

Парламентские выборы и выборы в местные органы власти были проведены после расправы с деятелями оппозиции, в том числе с находящимся в заключении известным критиком Кремля Алексеем Навальным. 

По данным подсчета 85% голосов, «Единая Россия» лидирует, набрав 49,76% голосов, на втором месте оказалась Коммунистическая партия, набравшая 19,61% голосов.

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