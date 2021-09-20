Выборы в России прошли в атмосфере ограничения гражданских и политических прав – МИД Литвы

Выборы в Государственную Думу Российской федерации, состоявшиеся в минувшие выходные, прошли в атмосфере ограничения гражданских и политических свобод, заявило Министерство иностранных дел Литвы (МИД).
«Российские органы власти, пользующиеся репрессивными законами об «экстремистских организациях», «иностранных агентах», «нежелательных организациях» еще сильнее ограничили права человека, функционирование демократии и свободу прессы», – говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД.
Как говорится в заявлении, «эти действия еще сильнее ограничили политическую плюрализм в России и возможность российских жителей свободно выражать свою политическую позицию».
В нем также выражается сожаление в связи с тем, что «ограничения российских органов власти под прикрытием эпидемиологической ситуации в стране не создали возможности для миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) наблюдать за выборами в Думу».
«Все эти действия демонстрируют отход России от демократических стандартов и вызывают сомнения в прозрачности выборов», – констатирует МИД.
В понедельник правящая партия «Единая Россия» заявила, что обеспечила себе две трети голосов в Государственной думе. Оппозиция называет эти выборы фальсифицированными.
Парламентские выборы и выборы в местные органы власти были проведены после расправы с деятелями оппозиции, в том числе с находящимся в заключении известным критиком Кремля Алексеем Навальным.
По данным подсчета 85% голосов, «Единая Россия» лидирует, набрав 49,76% голосов, на втором месте оказалась Коммунистическая партия, набравшая 19,61% голосов.