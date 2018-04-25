Выборы в США: Байден в шаге от победы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набирает 264 голоса, в то время как у республиканца и действующего президента Дональда Трампа – 214 голосов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты мониторинга.

Кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену осталось набрать всего шесть голосов для победы на выборах президента США.

По состоянию на утро четверга, 5 ноября, Байден набирает 264 голоса, в то время как у Трампа – 214 голосов.

Байден опережает Трампа почти на 3,5 миллиона голосов. После того как демократ стремительно перехватил инициативу в Висконсине и Мичигане, итог президентской кампании по сути зависит от результатов в штате Невада.

Чтобы стать новым главой Белого дома Байдену достаточно победить в одном из колеблющихся штатов, где еще продолжается подсчет:

Неваде, 6 выборщиков (посчитано 75% голосов: Байден лидирует с 49,3%, у Трампа – 48,75%)

Пенсильвании, 20 выборщиков (посчитано 89%: Байден – 48,1%, Трамп – 50,7%)

Северной Каролине, 15 выборщиков (посчитано 94%: Байден – 48,7%, Трамп – 50,1%).

Напомним, что у Трампа требуют пересчета голосов в двух штатах — Висконсине и Мичигане.