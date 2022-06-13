Выборы во Франции: партия Макрона победила в первом туре

Во Франции блок Вместе под руководством президента Эммануэля Макрона набрал 25,65% голосов избирателей в первом туре парламентских выборов, опередив на 0,09% объединение Новый народный экологический и социальный союз, возглавляемое левым лидером Жан-Люком Меланшоном. Об этом утром в понедельник, 13 июня, сообщает телеканал BFM TV по итогам обработки 100% избирательных бюллетеней.
Третье место занимает Национальное объединение Марин Ле Пен с 18,67% голосов.
Именно эти три политические силы вышли во второй тур. Остальные партии в него не попали, поскольку не набрали необходимого минимума – 12,5% голосов.
По данным телеканала, более половины избирателей (52,48%) проигнорировали выборы – явка составила 47,52%.
Наблюдатели отмечают, что из-за особенностей французской системы выборов в парламент расстановка сил по итогам второго тура может существенно измениться.
По прогнозу BFMTV, коалиция Макрона сможет через неделю, по итогам второго тура, получить от 270 до 310 мест в парламенте, объединение Меланшона – от 170 до 220, партия Ле Пен – от 15 до 30.korrespondent.net