Выброшенная еда – проблема нашего времени

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Как правило, новогодние столы ломятся от яств. Ведь многие помнят поверье: чем богаче новогодний стол, тем богаче год. Но праздники проходят, и немалая часть из приготовленных блюд выбрасывается.

Согласно исследованию, на сумму, потраченную на еду, выброшенную в течение года, житель Литвы мог бы запастись самыми необходимыми продуктами питания на целый месяц. По данным ООН, треть произведенных продуктов питания в мире выбрасывается, а убытки составляют почти 647 млрд евро в год. Выброшенная еда — обыденное явление во многих развитых странах. В Литве выбрасываемые продукты питания в общей сложности обходятся в 195 млн евро в год, сообщает банк Swedbank.

По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы (VMVT), каждый житель Литвы в среднем за год выбрасывает 60 килограммов еды, которую еще можно было бы употребить. По словам руководителя Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене, эта цифра заставляет задуматься не только о неиспользованной еде, но и о потраченном впустую личном бюджете.

Средняя рекомендуемая на месяц корзина продуктов, основанная на нормативном методе Эстонского общества питания и Шведского национального продовольственного агентства, состоит из различных продуктов, общий вес которых в Литве достигает 71 килограмма, что составляет не менее 83 евро на человека, согласно ценам в марте 2021 года.

Таким образом, анализируя и сравнивая данные, специалисты увидели, что один человек за год может незаметно выбросить продовольственную корзину, которой хватило бы на месяц.

Зная количество выброшенных продуктов питания, статистику населения Литвы и цену на продуктовую корзину, авторы исследования сделали довольно угрожающее предположение – в Литве домохозяйства выбрасывают в общей сложности 167,7 тысячи тонн продуктов питания в год, что равно 195,6 миллиона евро.

По данным европейского научно-исследовательского проекта FUSIONS, более 50 процентов продовольствия, выбрасываемого в ЕС, поступает именно из домашних хозяйств. Получается 47 миллионов тонн отходов, стоимость которых составляет 98 миллиардов евро. ЕС стремится до 2030 года вдвое сократить количество пищевых отходов на душу населения.

«Амбициозная цель по сокращению вдвое пищевых отходов кажется труднодостижимой. Если принять во внимание статистику пищевых отходов, то очевидно, что сегодняшние цифры как в Европе, так и в Литве слишком большие», – комментирует ситуацию глава Maisto bankas Симонас Гурявичюс.

По его словам, растрата продуктов питания означает не только потерю ценных и часто ограниченных ресурсов, таких, как вода, почва, энергия, – все это способствует изменению климата. Глобальный углеродный след пищевых отходов составляет около 8 процентов всех выбросов парниковых газов, производимых людьми, а при приготовлении килограмма пищи в атмосферу выбрасывается 4,5 килограмма CO2.

В то же время около 690 миллионов людей в мире сталкиваются с недоеданием и голодом.

«Это число только выросло в последние годы, отмеченные пандемией коронавируса. В ЕС 6,7 процента населения не может позволить себе качественную еду каждый второй день. Пищевые отходы усугубляют еще одну чрезвычайную ситуацию – климатический кризис. В Евросоюзе ежегодно выбрасывается 170 миллионов тонн CO2 только при производстве и утилизации пищевых отходов», – отмечает С.Гурявичюс.

Еда ежедневно выбрасывается в заведениях общественного питания, розничных и оптовых торговых точках и в домашнем хозяйстве. На домашние хозяйства приходится самая большая доля отходов в ЕС, около 53 процентов, на перерабатывающие предприятия приходится около 19 процентов, на предприятия общественного питания – около 12 процентов, сельское хозяйство – около 10 процентов, на оптовую и розничную торговлю – около 5 процентов.

Результаты опроса в ЕС показали, что 44 процента респондентов в Литве осознают свою роль в уменьшении растраты пищевых продуктов, однако в других странах эти цифры были намного выше.

По словам Ю.Цвиликене, всегда можно разработать предохранительные механизмы, которые помогут не тратить зря деньги на продукты и в то же время обеспечить себя и свою семью качественной едой.

Во-первых, нужно иметь план — чтобы лучше контролировать расходы на еду, важно продумать меню. Рекомендуется заказывать товары через интернет, потому что тогда будет меньше возможностей отклониться от списка.

Кроме того, можно подготовиться к незапланированным покупкам: заранее рассчитать необходимые средства, не задерживаться в магазине, не брать большую корзину для покупок.

Также специалисты рекомендуют есть домашнюю пищу, которая, как правило, более экономична и полезна для здоровья, и более разумно использовать пищевые отходы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ