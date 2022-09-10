Выкупив акции «Беларуськалия», Удовицкий надеется отгрузить 10 млн тонн украинского зерна

«Если будет достигнута соответствующая договоренность между всеми заинтересованными сторонами, то до урожая 2023 года BKT могла бы перевалить около 10 млн тонн украинского зерна или около 1 млн тонн в месяц. С учетом того, что в августе 2022 года все морские терминалы трех украинских портов смогли отгрузить около 1,6 млн тонн, предложение BKT — это реальная возможность для Украины существенно увеличить экспорт зерна, а значит, и валютные поступления», — сказал Удовицкий в комментарии для BNS.

Глава грузовой компании LTG Cargo группы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) Эгле Шиме сообщила BNS в июне, что предприятие может перевозить в Клайпедский порт максимум около 3 млн тонн украинского зерна в год – шесть составов примерно по 1300 тонн в сутки.

Эксперты по логистике подсчитали, что сейчас через Литву можно перевезти всего около 1 млн тонн украинского зерна в год, потому что логистическая цепочка страны, в первую очередь железные дороги, не готова к перевозке большого его количества.

Между тем Клайпедский порт, предприятия которого уже отгружают небольшие партии украинского зерна, заявляет, что может увеличить их отгрузку до 8-9 млн тонн.

Удовицкий подтвердил BNS, что намерен выкупить 30% управляемых белорусским производителем удобрений «Беларуськалий» акций BKT, однако сумму сделки и другие ее условия предприниматель не раскрывает.

«После получения всех необходимых разрешений сделка будет завершена к концу этого года. Стороны не разглашают условия сделки», — сказал Удовицкий в ответе BNS.

Совет по конкуренции (антимонопольная служба) объявил в пятницу, что Удовицкий запрашивает разрешение на покупку 30% находящихся в управлении «Беларуськалия» акций BKT и получение единоличного контроля над компанией.

30% акций BKТ принадлежит «Беларуськалию», 5% — Удовицкому напрямую и 65% — ему же косвенно, через швейцарскую компанию Hasenberg, 100% акций которой принадлежит контролируемому Удовицким латвийскому предприятию Fortis Asset Management.

30% акций BKТ принадлежит «Беларуськалию», 5% — Удовицкому напрямую и 65% — ему же косвенно, через швейцарскую компанию Hasenberg, 100% акций которой принадлежит контролируемому Удовицким латвийскому предприятию Fortis Asset Management.

«Беларуськалий» купил 30% акций BКТ за 30 млн долларов США весной 2013 года.

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