Выплаты на помощь детям

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Вильнюсский горсовет одобрил предложение, чтобы приемные семьи, семьи, дежурные опекуны, связанные с ребенком родственными связями, также получали одноразовую выплату на поселение ребенка через центры опеки, сообщает пресс-служба столичной мэрии. До сих пор на нее претендовали только лица, осуществляющие опеку над детьми, не связанными родственными отношениями.

Выплата на первоначальное поселение ребенка в размере 500 евро предназначено для создания детского пространства и приобретения предметов первой необходимости. Это часть средств помощи вильнюсским жителям, осуществляющим опеку над детьми, вместе с периодическими выплатами, которые самоуправление предоставляет всем опекунам, семьям и центрам опеки. Отныне это пособие также будет доступно всем лицам, осуществляющим опеку над детьми. Стоит отметить, что ходатайствовать о ней смогут только те, для кого опека над детьми будет установлена после даты вступления в силу решения Вильнюсского городского совета.