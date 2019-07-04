Выпускникам — о налогах

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Учащиеся и студенты, заканчивающие учебные заведения, осенью могут столкнуться с проблемой, когда закончится их обязательное страхование здоровья (ОСЗ) на средства государства. Поэтому молодым людям, окончившим школу или университет, важно знать правила страхования здоровья и своевременно позаботиться о документах.

Молодые люди, окончившие в этом году университетское обучение или школу, могут не беспокоиться до конца августа. Именно в этом месяце заканчивается обязательное страхование здоровья, поэтому за сентябрь минимальные взносы некоторым уже придется платить самим.

«Хотим напомнить юношам и девушкам об обязанностях, чтобы они не столкнулись с дополнительными хлопотами, не оказались в долгу, а одновременно у них было бы достаточно времени позаботиться о необходимых документах, например, перед отъездом за границу, путешествием или в поисках работы», — отметил заведующий отделом администрирования взносов «Содры» Лаймонас Рудис.

«С началом лета специалисты больничных касс почти каждый день получают запросы от учащихся и студентов об уплате налогов по обязательному страхованию здоровья в связи с окончанием учебного года. Необходимо знать немало информации, поэтому мы хотим напомнить основные правила, чтобы у молодых людей не возникали нежелательные проблемы и не прерывалось страхование здоровья», — отметила главный специалист отдела регистра страхуемых обязательным страхованием здоровья Государственной больничной кассы при Министерстве здравоохранения Роланда Йонушкене.

«Содра» и Государственная больничная касса напоминают молодым людям о некоторых важных аспектах страхования здоровья.

— Кому и когда нужно будет платить налоги по обязательному страхованию здоровья?

— Если юноши и девушки, окончившие школу или университет, осенью не продолжают учебу, не трудоустраиваются, не начинают самостоятельную экономическую деятельность, не регистрируются в службе занятости, не получают статус безработного, то в сентябре они должны уплатить минимальный налог по обязательному страхованию здоровья в размере 38,74 евро.

Важно также знать, что в некоторых зарубежных высших учебных заведениях учеба начинается в октябре, в этом случае плату за сентябрь также необходимо уплатить самостоятельно.

Если молодой человек трудоустроился в Литве, то ему не надо заботиться об обязательном страховании здоровья, потому что за него налог платит работодатель. Первый взнос подсчитывается уже за тот месяц, когда человек начал работать. Например, если молодой человек трудоустроился 18 сентября, то за сентябрь ему самому уже платить не надо. Но если он трудоустроился в октябре, то за сентябрь надо уплатить налог, если молодой человек не зарегистрировался в службе занятости и ему не был предоставлен статус безработного.

Налог будет начисляться и молодым людям, уехавшим из Литвы в путешествие или для работы за границей, если они не декларировали отъезд.

— Когда молодых людей страхуют обязательным страхованием здоровья на средства государства?

— Молодые люди, окончившие школу или учебу, страхуются на средства государства до 31 августа, если у них учебный год закончился летом.

Если молодой человек в сентябре начинает учиться в вузе Литвы или за рубежом по программе постоянной (дневной) формы обучения или в качестве студента продолжает постоянную (дневную) учебу в Литве или за рубежом, то его страхуют на средства государства.

На средства государства страхуют и тех граждан, кто активно ищет работу – регистрируется в службе занятости и получает статус безработного. Когда человек находит работу, то налог за него платит работодатель. Налог не начисляется и в случае отъезда и декларирования отъезда из страны.

— Какие документы и куда надо представить?

— Если молодые люди, окончившие учебу в Литве, уезжают на учебу в высшие учебные заведения стран Евросоюза и Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии, то территориальной больничной кассе они должны представить оригинал академического документа учебного заведения и документ, удостоверяющий личность. Только тогда будет подтверждено их страхование здоровья в Литве. Обязательное страхование здоровья студентов действует в течение одного учебного года, поэтому при продолжении обучения такую справку надо будет представлять ежегодно.

В территориальную больничную кассу предоставляется официальная академическая справка, которая должна подтвердить, что человек учится в данном учебном заведении. Приглашения на учебу, которые получают молодые люди, даже если они являются официальными, не считаются документом, подтверждающим статус студента, такие приглашения не доказывают, что приглашенный на учебу человек действительно будет там учиться.

Страхование студентов также подтверждается, когда сама высшая школа присылает в территориальную больничную кассу справку о том, что молодой человек учится в этом учебном заведении.

Важно знать, что если за границей учебный год начинается позже, скажем, в октябре, то за сентябрь молодой человек должен внести плату по обязательному страхованию здоровья самостоятельно, в противном случае страхование прервется.

Если молодой человек уезжает на учебу в страны ЕС и в Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию, то рекомендуется заблаговременно заказать европейскую карточку страхования здоровья (ЕКСЗ). Она подтверждает право получить в этих странах необходимую медицинскую помощь в случае заболевания, и тогда не надо прекращать учебу и возвращаться в Литву. Расходы на услуги по обязательной медицинской помощи полностью или частично оплачивают больничные кассы.

ЕКСЗ выдается бесплатно после подачи заявления в Территориальную больничную кассу. Для учащихся и студентов эта карточка действует в течение одного учебного года.

Обращаем внимание, что если молодой человек уезжает на учебу за пределы Европы, например, в США, то такой студент не будет застрахован на средства государства и о страховании здоровья должен позаботиться самостоятельно (например, застраховать здоровье в частной компании).

— Как и когда платить налог?

— Если в сентябре молодому человеку все-таки придется уплатить налог за обязательное страхование здоровья, то важно знать, что сумму в размере 38,74 евро необходимо уплатить до последнего дня текущего месяца. В этом случае страхование не прервется, человек получает бесплатные услуги по уходу за здоровьем.

В случае неуплаты налога обязательное страхование здоровья прерывается, молодой человек должен сам платить за услуги по присмотру за здоровьем, кроме того, накапливается долг по обязательному страхованию здоровья, который придется покрыть.

Информация литовских СМИ