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Naujienos

Vyriausybė skyrė dar beveik 30,6 mln. eurų priemonėms kovai su koronavirusu

Nuotrauka www.pixabay.com

Vyriausybė trečiadienį iš valstybės pasiskolintų lėšų skyrė 30 mln. 560 tūkst. eurų Sveikatos apsaugos ministerijai, priemonėms kovai su koronavirusu.

Ši suma skirta iš skolintų lėšų, nes valstybės rezervo nebepakanka .

14 mln. eurų iš skirtos sumos numatyta dirbtinės plaučių ventiliavimo įrangos įsigijimui, likę 16 mln. 560 tūkst. eurų –  medikų apsaugos priemonėms nuo koronaviruso.

Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, planuojama įsigyti 400 naujų plaučių vėdinimo aparatų, jų šiuo metu yra apie 900.

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Dar 122 tūkst. eurų iš valstybės rezervo skirta Kauno miesto savivaldybės koronaviruso karštosios linijos 1808 palaikymui.

Naujausiais duomenimis, Lietuvoje patvirtinti 33 koronaviruso atvejai.

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