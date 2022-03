Vyriausybė svarsto mažinti degalų akcizus 

„Jeigu kalbėtume apie akcizo sumažinimą iki minimalaus ir pridėtinės vertės mokesčio sumažinimą tiek, kiek tai yra įmanoma, tai kalbėtume apie benzino atpigimą turbūt 13 centų, o dyzeliniai degalai atpigtų 5 centais, – komitete pranešė G. Norkūnas.

Komiteto vadovui Mykolui Majauskui perklausus, ar PVM sumažinimas reiškia mažesnes jo pajamas dėl to, kad būtų sumažintas akcizas, finansų viceministras tai patvirtino.

„Tačiau ne tik mokestiniai elementai sudaro kainos dedamąją, faktinė kaina degalinėje priklausytų nuo nemokestinių veiksnių – maržos, paklausos, didžiąja dalimi žaliavinės produkcijos kainos“, – pridūrė viceministras.

G. Norkūnas pabrėžė, kad Europos Komisija (EK) šiuo metu neleidžia mažinti PVM degalams, bet jau svarsto šį klausimą.

„Tol, kol nėra EK sprendimo, valstybės narės savarankiškas sprendimas sumažinti PVM pažeidžiant direktyvą gali sąlygoti sankcijas“, – Seimo nariams tvirtino G. Norkūnas.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas suabejojo, ar mažindama akcizus valstybė nepadidins perdirbėjų ar prekybininkų maržų, kurios yra perteklinės.

„Mano nuomone, (degalų – BNS) rinka nėra efektyvi nei didmeninėje, nei mažmeninė prekyboje. Bazinė kuro kaina tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje yra beveik vienoda, o maržos didesnės Lietuvoje“, – teigė ministras.

Energetikos viceministrė Inga Žilienė pabrėžė, kad tai turi aiškintis Konkurencijos taryba, nes dyzelino ir benzino kainų valstybė nereguliuoja, todėl nei VERT, nei ministerija komercinės informacijos negali gauti: „Pasižiūrėti, ar nėra kartelinių susitarimų, pamatyti kainų struktūrą“.

M. Majauskas teigė neišgirdęs degalinių atstovų pažado, kad akcizų mažinimu jie nepasinaudos: „Garantijų jokių neturime“.

Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos pirmininkas ir degalinių tinklo „Stateta“ vadovas Karolis Stasiukynas sako, kad sumažinus akcizą ar net biopriedų dalies maišymo į kurą reikalavimus, būtų „išgelbėta ekonomika“.

„Tie, kurie atlieka vidaus pervežimus, stato automobilius į kiemą, nebevažiuoja, nes nuostolius patiria. Dėl žmonių (…) – jie nebeperka degalų. Prarandame milijonus nieko nedarydami. Turime konkuruoti su Lenkija ir išlaikyti tą lygį“, – teigė jis.

K. Stasiukynas, be kita ko, pabrėžė, kad valstybės biudžetas nesurenka apie 10 mln. eurų pajamų per mėnesį dėl to, kad kuro nesipila tranzitinis transportas.

Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas įsitikinęs, kad Lietuvos mažmeninė degalų prekybos rinka yra konkurencinga, nes veikia daug degalinių.

„Pati konkurencija sureguliuoja visus bandymus uždirbti viršpelnius ar kažkur kažką pasiimti daugiau, negu priklauso rinkos sąlygomis. Tai ta konkurencinga rinka ir užtiktina, kad nenusės pas tarpininkus ar mažmenine prekyba degalais užsiimantys nepiktnaudžiaus ir nepasiims viršpelnių“, – tvirtino jis.

Tuo metu Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Algirdas Butkevičius teigė, kad sumažinus akcizą degalams reikia su degalinėmis pasirašyti susitarimą, kad visa nauda atitektų gyventojams, o ne degalų pardavėjams.

Tačiau jis taip pat prisiminė, jog žlugo 2015 metų valstybės susitarimas su prekybininkais, kad įvedus eurą kur į laiką nebus didinamos kainos: „Bet susitarimas baigėsi ir buvo nušuoliuota į kainų didinimą“.

Sumažinus degalų akcizą į valstybės biudžetą nebūtų surinkta apie 127 mln. eurų.

Siūlomas minimalus benzino akcizas būtų 359 eurai vietoj 466 eurų už 1 tūkst. litrų, dyzelino – 330 eurų vietoj 372 eurų.

Vyriausybė anksčiau yra patvirtinusi planą, kad dyzelino akcizas nuo 2023 metų didės iki 410 eurų už 1 tūkst. litrų, nuo 2024 metų – iki 466 eurų, o nuo 2025 metų – iki 500 eurų.

