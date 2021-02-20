Выручка кинотеатров Литвы упала в три раза — Киноцентр

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В связи с ограничениями из-за коронавируса в прошлом году выручка кинотеатров Литвы и количество зрителей сократились почти в три раза, утверждает Киноцентр Lietuvos kino centras.

По его данным, до пандемии коронавируса ежемесячно в среднем кинотеатры Литвы посещали 300 тыс. зрителей, а 2020-ый год запомнится как один из самых худших.