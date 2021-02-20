Выручка кинотеатров Литвы упала в три раза — Киноцентр

В связи с ограничениями из-за коронавируса в прошлом году выручка кинотеатров Литвы и количество зрителей сократились почти в три раза, утверждает Киноцентр Lietuvos kino centras.
По его данным, до пандемии коронавируса ежемесячно в среднем кинотеатры Литвы посещали 300 тыс. зрителей, а 2020-ый год запомнится как один из самых худших.
По данным Киноцентра, в 2019 году в стране в кино были показаны 383 фильма, были проданы 4,1 млн билетов и было получено 22,495 млн евро. В прошлом году доходы прокатчиков достигали лишь 8,4 млн евро, было продано 1,5 млн билетов, в кинотеатрах страны можно было посмотреть 271 фильм, из них 13 фильмов были литовскими премьерами.
Киноцентр в прошлом году выплатил 2,24 млн евро единовременных дотаций кинотеатрам и 560 тыс. евро кинопрокатчикам для частичной компенсации убытков от карантина.