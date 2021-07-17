Выручка туроператора Novaturas выросла на 24% до 29 млн евро

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Выручка одного из крупнейших в странах Балтии туроператоров Novaturas в январе-июне составила 29 млн евро — на 24% больше, чем за такой же период прошлого года.

По сравнению с допандемическим периодом января-мая 2019 года выручка Novaturas в этом году уменьшилась на 65%, сообщил Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

«Ежемесячно мы отмечаем оживление туристического рынка, и это отражается в генерируемых ежемесячно результатах. После ямы 2020 года смело сравнивать с результатами особо успешного 2019 года, однако тенденции оживления очевидны, ежемесячно мы последовательно сокращаем разницу», – отметила в пресс-релизе глава Novaturas Аудроне Кейните.

По ее словам, с летним сезоном увеличиваются запланированные летные программы м Литве и Эстонии, а предложение полетов становится схожим, на период до пандемии.

В январе-июне компания обслужила 46 тыс. клиентов – на 48% больше, чем за тот же период прошлого года и на целых 66% меньше, чем в 2019 году.

Только в июне компания обслужила 17 тыс. клиентов – на 7 тыс. больше, чем в мае. Выручка группы в июне составила 10,5 млн евро.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.