Высотная застройка в Виршулишкес

Nuotrauka BFL/Karolis Kavolėlis

Вильнюсский муниципалитет выдал разрешение на строительство двух 20-этажных домов – Skylum. Эти дома появятся в квартале высотной застройки около Дома печати.

«На первом этаже будут коммерческие помещения с террасой для жителей и работников административной части здания», – сказано в сообщении. «Здание запланировано так, чтобы жители не пересекались с работниками коммерческой части здания.

В каждом из двух корпусов здания (A и B) будут по два подъезда. Каждый корпус поделен на две части, которые разделены уличной зоной — балконами открытого типа. В каждом корпусе будет по 4 лифта (всего 8, а 4 из них будут приспособлены для тушения пожаров). Предполагается парковка на 345 автомобилей под зданием и 65 на участке. Компания обещает, что эти здания будут уникальны своими решениями в плане экстерьера.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ