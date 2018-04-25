Высшее образование: финансирование увеличивается

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Правительство утвердило предложение Министерства образования, науки и спорта о количестве финансируемых государством учебных мест в высших учебных заведениях на 2020 год.

Согласно плану, в этом году по сравнению с 2019 годом количество поступающих на финансируемых государством учебные места в бакалавриат и комплексные программы обучения, увеличится на 25%.

«Увеличивая количество финансируемых государством учебных мест, мы стремимся увеличить доступность высшего образования и обеспечить более широкие возможности для обучения за счет государственных средств, сохраняя при этом планку качества», — отметил министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

Планируется, что в 2020 году государственное финансирование получит около 16,5 тыс. первокурсников, в 2019 г. финансирование предусматривалось лишь для 13,2 тыс. поступающих.

В 2020 г. на поступление по программам высшего образования планируется выделить 13,1 млн евро – это на 41% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году, как и в 2019 году, планируется профинансировать 3,8 тысячи магистрантов, 477 докторантов и 391 резидента. Также планируется выделить государственное финансирование 200 абитуриентам для профессионального обучения в области педагогики.

Информация «ЛК»